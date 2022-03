Radhe Shyam First Review Out: राधे श्याम का फर्स्ट रिव्यू आउट, मिले 4 स्टार, प्रभास का दिखा जबरदस्त स्वैग

बाहुबली एक्टर प्रभास (Prabhas) की मचअवेटेड फिल्म राधे श्याम (Radhe Shyam) को देखने का आपको बेसब्री से इंतजार होगा. ऐसे में अगर फिल्म की रिलीज से पहले आपको इस फिल्म का रिव्यू देखने को मिल जाए. तो आपकी ट्रीट ही बन जाएगी. तो आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी करने वाले हैं. 11 मार्च फिल्म की रिलीज डेट है, इससे पहले हम आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं.

जानें कैसी बनी है प्रभास की फिल्म राधे श्याम?

राधे श्याम (Radhe Shyam) का सबसे पहला रिव्यू आउट हो गया है. उमैर संधू जो कि ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने प्रभास (Prabhas) की राधे श्याम देख ली है. उमैर संधू ने ट्विटर पर इस फिल्म का रिव्यू किया है. यकीन मानिए उनका रिव्यू पढ़ने के बाद आपका दिन बन जाएगा. प्रभास फैंस के लिए उमैर का रिव्यू किसी ट्रीट से कम नहीं है.

राधे श्याम को मिले कितने स्टार?

उमैर संधू ने राधे श्याम का पहला क्रिटिक रिव्यू देते हुए इसे 4 स्टार दिए हैं. इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने पोस्ट किया है. जिसमें प्रभास की फिल्म को क्लासी, स्टाइलिश, थ्रिलिंग, मिस्ट्री और रोमांटिक बताया है. उन्होंने राधे श्याम को एपिक बताया है. प्रभास की एक्टिंग की तारीफ की है. फिल्म देखने के बाद उनका मूड एकदम हैप्पी हो गया. इससे पहले फिल्म का फर्स्ट हाफ देखने के बाद उमैर संधू ने ट्वीट कर लिखा- फिल्म के VFX शानदार हैं. प्रभास और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री एलेक्ट्रीफाइंग है. ये क्या यूनीक सब्जेक्ट है.

Done First Half of #RadheShyam ! Outstanding VFX used in the movie. #Prabhas𓃵 & #PoojaHegde chemistry is Electrifying 🔥 ! Mystery continues in #RadheShyam. What a unique subject ❤