Pitch to Get Rich Trailer: फैशन इंडस्ट्री को बदलने आए करण जौहर-अक्षय कुमार, एंटरप्रेन्योर्स को बनाएंगे मालामाल

इंडिया में एक नया रियलिटी शो जल्द देखने को मिलेगा जिसे खुद करण जौहर लेकर आए हैं. उनका नया शो 'पिच टू गेट रिच' आ रहा है जिसमें फैशन कंपनी इनवेस्टमेंट के इरादे से शो पर आएंगी.

करण जौहर लेकर आए फैशन रियलिटी शो (Photo: Instagram @karanjohar)
फिल्ममेकर करण जौहर एक बार फिर रियलिटी शो से घर-घर में छाने के लिए तैयार हैं. 'द ट्रेटर्स' के बाद, करण एक नया रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' लेकर आ रहे हैं, जो फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है. हाल ही में शो का नया ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसमें शो में नजर आने वाले सभी मशहूर सेलेब्रिटी दिखाए गए हैं.

करण जौहर लेकर आए नया रियलिटी शो

'पिच टू गेट रिच' में करण जौहर के साथ बॉलीवुड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और फैशन आइकॉन एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा नजर आने वाली हैं. इसमें 30 करोड़ रुपये का फैशन एंटरप्रेन्योर फंड होगा, 14 फैशन कंपनीज, 8 पिच और 6 सलाहकार होंगे जो अपने पैसों को उन कंपनीज में इनवेस्ट करेंगे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

ट्रेलर में बॉलीवुड सितारे जैसे अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सारा अली खान और अनन्या पांडे भी नजर आए, जो शो में आए एंटरप्रेन्योर्स के इनवेस्टमेंट से जुड़े अहम फैसले लेते नजर आएंगे. 'पिच टू गेट रिच' दरअसल 'शार्क टैंक' की तरह ही है, जिसमें कई सारे एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को कुछ फाउंडर्स के सामने पिच करते हैं. और उनसे अपनी कंपनी के लिए इनवेस्टमेंट मांगते हैं जिसके बदले उन्हें अपने हिस्से की इक्विटी कुर्बान करनी पड़ती है. करण के इस नए शो में कई मशहूर फैशन डिजाइनर्स मौजूद होंगे, जो नए फैशन एंटरप्रेन्योर को पैसे इनवेस्टमेंट के लिए देंगे. 

कब आएगा 'पिच टू गेट रिच'? क्या इससे फैशन इंडस्ट्री में आएगा बदलाव?

करण जौहर का नया शो जियो हॉटस्टार पर 20 अक्टूबर से आना शुरू होगा. जिसे खुद फिल्ममेकर ने प्रोड्यूस भी किया है. ये शो इंडिया में फैशन इंडस्ट्री में नया बदलाव लेकर आ सकता. क्योंकि जब 'शार्क टैंक' पहली बार इंडिया में आया था, तब इससे नए एंटरप्रेन्योर्स का जन्म इंडिया में हुआ था.

हमें कई नई-नई कंपनी देखने मिली थीं जो अलग-अलग मुश्किलें हल करती नजर आईं. दिलचस्प बात ये भी है कि उसे देखने में आम जनता को भी मजा आ रहा था. अब 'पिच टू गेट रिच' भी उसी कॉन्सेप्ट पर बना है, ऐसे में देखना होगा कि क्या ये शो भी हिट होगा या नहीं.

---- समाप्त ----
