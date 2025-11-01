scorecardresearch
 

राम चरण की हीरोइन बनीं जाह्नवी कपूर, 'पेड्डी' से रिलीज हुआ दमदार लुक, फैंस खुश

फिल्म 'पेड्डी' के मेकर्स ने जाह्नवी कपूर का नया और दमदार लुक पोस्टर रिलीज किया है. इस एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में है. इसकी शूटिंग लगभग 60% पूरी हो चुकी है. हाल ही में दोनों कलाकार श्रीलंका में गाने की शूटिंग कर चुके हैं.

फिल्म 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का दमदार लुक (Photo: Aajtak)
फिल्म 'पेड्डी' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. इसकि रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण और खूबसूरत जाह्नवी कपूर इसमें लीड रोल निभा रहे हैं. फिल्म के ऐलान के बाद से ही सबकी नजरें इसपर टिकी हुई हैं. यह एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म राम चरण को एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाने का वादा करती है, जो एक्टर के लिए एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन साबित होगी.

जाह्नवी कपूर का जबरदस्त लुक रिलीज

चाहनेवालों के उत्साह को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने अब फिल्म से जाह्नवी कपूर का शानदार कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया है. अपनी दिलकश मौजूदगी और दमदार लुक के साथ जाह्नवी ने फैन्स को खूब प्रभावित किया. इससे साफ है कि यह फिल्म साल की सबसे थ्रिलिंग फिल्मों में से एक साबित होने वाली है. जाह्नवी कपूर के दो लुक्स को शेयर किया गया है. दोनों में ही उनका अंदाज एकदम रापचिक है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हाल ही में राम चरण और जाह्नवी कपूर श्रीलंका पहुंचे थे, जहां उन्होंने 'पेड्डी' के लिए एक गाने की शूटिंग की. इस गाने की कोरियोग्राफी मशहूर जानी मास्टर ने की है. माना जा रहा है कि यह ट्रैक रिलीज होते ही चार्टबस्टर साबित होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की लगभग 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और मेकर्स ने फिल्म के पहले हाफ की एडिटिंग भी फाइनल कर ली है, जबकि बाकी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य किरदार निभा रहे हैं. उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म वेंकटा सतीश किलारू के बैनर वृद्धि सिनेमा के तहत और प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मैथरी मूवी मेकर्स के सहयोग से बनाई जा रही है. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.

