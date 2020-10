पायल घोष का एक और दावा- अनुराग कश्यप के बारे में इरफान पठान को बताया था

एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर डायरेक्टर के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रखी है. वे लगातार ट्वीट कर फिल्ममेकर को अपने निशाने पर ले रही हैं और कई चौंकाने वाले दावे कर रही हैं. अब इस विवाद में उन्होंने पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का भी जिक्र किया है. पायल के मुताबिक अनुराग संग हुए विवाद पर उन्होंने इरफान पठान से बात की थी.

पायल-अनुराग विवाद में इरफान पठान की एंट्री

पायल ने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट कर इरफान पठान संग हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है. पायल के मुताबिक उन्होंने रेप के सिलसिले में इरफान से कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन अनुराग के बारे में काफी कुछ बताया था. वे ट्वीट कर लिखती हैं- मैंने इरफान पठान को ये नहीं बताया था कि अनुराग कश्यप ने मेरा रेप किया था. लेकिन उनके संग हुई मेरी बातचीत के बारे में मैंने इरफान को सबकुछ बताया था. उन्हें सब पता है, लेकिन अभी वे कुछ नहीं बोल रहे हैं. वे मेरा अच्छा दोस्त होने का दावा करते हैं.

पायल ने अपने ट्वीट में इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने इरफान पठान संग रेप के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी. दूसरे ट्वीट में वे लिखती हैं- इरफान पठान को टैग करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे उनमें इंट्रेस्ट है, लेकिन उनके साथ मैंने सबकुछ शेयर किया था, रेप वाली बात नहीं. मुझे विश्वास है कि वो सब बताएंगे जो मैंने उन्हें बताया था.

I have definitely not talked about mr. kashyap raped me but I shared everything with @IrfanPathan about the conversations including (xyz) alas!! he is keeping mum inspite of knowing everything and once he claimed to be my good friend. — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

The point of tagging ⁦@IrfanPathan⁩ doesn’t mean I have any interest in him but he’s the one I have shared everything about Mr. Kashyap but not d rape thing.. I know he believe in his faith and his elderly parents so I expect him to talk about whatever I shared wd him. pic.twitter.com/hMwNklY4r9 — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

पायल का बड़ा खुलासा

वहीं 2014 के एक किस्से को याद करते हुए पायल बताती हैं- 2014 में होली से एक दिन पहले अनुराग कश्यप ने मुझे मैसेज किया था. वे चाहते थे कि मैं उनके पास आऊं. उस समय इरफान मेरे घर पर ही थे. उनके सामने ही मैसेज आया था. लेकिन मैंने इरफान को कहा था कि मैं विनीत जैन के घर जा रही हूं, अनुराग के नहीं. उम्मीद करती हूं उन्हें याद होगा वो.

इन ट्वीट के अलावा पायल घोष ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि इरफान पठान ने कभी उनके साथ गलत करने की कोशिश की थी. दरअसल कुछ समय पहले एक डायरेक्टर ने पायल संग इरफान पठान का नाम घसीटा था. लेकिन एक्ट्रेस ने डायरेक्टर को फटकार लगाते हुए इन बातों को बकवास बताया है.

2014 a day prior to Holi AK msg me ,was asking me 2 b 2his place dt time @IrfanPathan was at my home only,d msg came infront of him & I told him I’m going to go 2 @vineetjaintimes ‘s party but not 2 mr. Kashyap’s house. Hope he remembers.!! https://t.co/m7jZD8Lqen — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

सोशल मीडिया पर पायल घोष का एक वीडियो भी वायरल है. वीडियो में वे बता रही हैं कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा है कि वे न्याय की लड़ाई को जारी रखने वाली हैं. वे तब तक नहीं रुकेंगी, जब तक दोषी को सजा ना मिल जाए.