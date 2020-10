पायल घोष से डिलीट करवाए गए थे #MeToo वाले पोस्ट, 'फेमस डायरेक्टर' का था जिक्र

एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुराग को समन भी भेजा और उनसें पूछताछ भी की गई. लेकिन डायरेक्टर लगातार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं. वे सभी आरोपों को झूठा करार दे रहे हैं. अब इस बीच पायल घोष ने एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है.

पायल का बड़ा खुलासा

पायल घोष ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनके परिवार के जरिए कुछ मी टू वाले पोस्ट डिलीट करवाए गए थे. उनके मुताबिक वे काफी कुछ शेयर करना चाहती थीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाईं. उन्होंने कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है- ये मेरे मी टू वाले कुछ पोस्ट हैं जिन्हें मेरे मैनेजर और परिवार ने डिलीट कर दिया था. मैं चाहती हूं कि मीटू का नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए. ये मुहिम तो फेक है और बस कुछ लोगों के अधीन रह गई है.

फेमस डायरेक्टर का जिक्र

अब पायल ने जो पोस्ट शेयर की हैं, उनमें एक ऐसी पोस्ट है जिसमे फेमस डायरेक्टर का जिक्र किया जा रहा है. उस पोस्ट में पायल बता रही हैं कि वो डायरेक्टर 600 लड़कियों के साथ सोया है. उनके सामने भी कुछ कंडीशन रखी गई थीं. उन्हें पता था कि उस डायरेक्टर का व्यवहार कैसा है. अब उस पुरानी पोस्ट में पायल किसी का भी नाम नहीं ले रही हैं, सिर्फ इशारों में ही बड़े आरोप लगा रही हैं. वहीं एक और पोस्ट में पायल मी टू मुहिम को लेकर गुस्सा जाहिर कर रही हैं. वे कह रही हैं- ट्विटर को तब तक के लिए अलविदा कह रही हूं जब तक ये मी टू खत्म नहीं हो जाए. ये मुझे गुस्सा दिला रहा है. मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन परिवार मना कर रहा है. मेरे सारे ट्वीट डिलीट करवा दिए गए हैं. मैं वापस आउंगी.

My few posts during #metoo movement which was been deleted by my manager and family ., I will make sure to rename #metooindia to something else because #metooindia is fake and slave to influential people. pic.twitter.com/tZgCXls9Yd