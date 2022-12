Besharam Rang Troll: कॉपी है शाहरुख खान का गाना 'बेशर्म रंग'? दीपिका के डांस का उड़ा मजाक, मीम्स Viral

लो जी. जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग ट्रोल हो रहा है. इसकी कई वजहें हैं जैसे दीपिका पादुकोण के सेंसुअश डांस स्टेप्स और जैन के मकीबा गाने की धुन चुराना. सोशल मीडिया पर दीपिका के डांस स्टेप्स पर फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर सॉन्ग बेशर्म रंग ट्रेंड हो रहा है.

बेशर्म रंग गाने पर बने मीम्स

बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण का बोल्ड और ग्लैमरस अवतार दिखा. दीपिका का पावरफुल डांस फैंस को घायल कर रहा है. बेशर्म रंग की कोरियोग्राफी को खूब नोटिस किया जा रहा है. ऐसे में मीम मेकर्स भला कैसे पीछे रहते. उन्होंने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के हुक स्टेप पर मीम्स बना डाले. दीपिका का एक डांस स्टेप है जिसमें वे बेंड होकर twerk कर रही हैं. गाना रिलीज होने पर इस हुक स्टेप को लोगों ने नोटिस भी किया. अब इस पर बने मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं.

Pan Parag Lux Chintu chips award guaranteed for the best choreographer 🙄 pic.twitter.com/0C1ibMb99w

— Badass Dad 🚬 🍺 (@Badass_Superdad) December 12, 2022

ट्रोल हो रहा दीपिका का डांस

एक यूजर ने लिखा- बेड के नीचे अपनी चप्पल ढूंढते हुए. दूसरे ने लिखा- कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी फेवरेट दीपिका पादुकोण क्या सोच रही थीं? बैकग्राउंड डांसर ज्यादा फनी एक्ट कर रहे हैं. जैसे सबमें माता आ गई है. यूजर्स का कहना है क्यों मेकर्स अच्छा कोरियोग्राफर नहीं ढूंढ सके. लोग डांसिंग स्टेप्स देखकर कंफ्यूज हैं. यूजर्स ने पूछा- गाने में दीपिका और बैकग्राउंड डांसर्स क्या कर रहे हैं?

They got Deepika looking like THAT and couldn’t hire a good choreographer???

इतना ही नहीं कई लोग दीपिका के डांसिंग एक्ट को नहीं बल्कि पूरे गाने पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं. यूजर्स ने पठान के सॉन्ग बेशर्म रंग को कॉपी बताया है. वो भी जैन के मकीबा (Makeba) गाने से. यूजर्स को दोनों गानों की बीट्स एक जैसी लगी है. लोगों ने मेकर्स पर मकीबा गाने को चुरान का आरोप लगाया है. बेशर्म रंग और मकीबा दोनों गानों के क्लिप्स को सबूत के तौर पर शेयर किया जा रहा है.

What was the choreographer, director and my fav Deepika Padukone thinking?



The background dance acts are funnier :D Mata aagayi hai sab main. #BesharamRang pic.twitter.com/VpzbAEyGzb

iPhone app icons when you long press on them pic.twitter.com/oKI6s1UYwo

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) December 12, 2022

me thinking about shawarma pic.twitter.com/FaTDna5iS3

Every one looking at Deepika and looking at the background dancers, what's happening? Am so confused... what's going on... https://t.co/OAi93pa6D1



बेशर्म रंग गाना चुराया गया?

अगर आप इन दोनों के गानों के बीट्स सुनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं समानताएं देखने को मिलेंगी. शख्स ने कहा- जैसे ही मैंने बेशर्म रंग सुना मुझे एहसास हुआ ये धुन मैंने पहले भी कहीं सुनी है. जैन के मकीबा गाने से ये कॉपी है. विशाल-शेखर ने अच्छा काम किया है. ओरिजनल क्रिएटर को मेंशन नहीं किया. दूसरे ने लिखा- इस्माइल अब्बास कव्वाल की लाइनों हमें तो लूट लिया... को भूल जाइए. पठान गाना फ्रेंच सिंगर जैन के गाने मकीबा से चुराया गया है. पठान के मेकर्स पर लोग जमकर बरस रहे हैं. कईयों को बेशर्म रंग गाना ऋतिक की फिल्म वॉर के घुंघरू गाने की वाइब्स दे रहा है.

बात करें मकीबा सॉन्ग की तो इसे फ्रेंच सिंगर-सॉन्गराइटर जैन ने गाया है. ये सॉन्ग 2015 में रिलीज हुआ था. सॉन्ग उनकी डेब्यू एल्बम Zanaka से है. ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था.

#BesharamRang background is a complete copy of the Makeba song by Jain!



I do agree the tweaks made make it a bit more Bollywoody and catchy.

The similarity of the vibe of the entire song to Ghungroo from War is just non-ignorable.

Yep it bloody is.



Jain's song Makeba was plagiarised to create #BesharamRang for #Pathaan pic.twitter.com/glZPYHiwMO

The moment i heard #BesharamRang i was thinking where the hell i heard this beats before, well took me a while figured that this is Makeba by Jain anyway Great work @VishalDadlani and @ShekharRavjiani

Not to mention the original creator @Jainmusic pic.twitter.com/k7p8vdpvez

— Haritosh Bhatt (@HaritoshBhatt) December 12, 2022

T :- 6



Forget about Ismail Abbas Qawwal for stealing the lines "Hume toh loot liya milke ______ Walon ne" Bollywood (Pathaan) even inspired this French Singer Jain to steal song BGM for Makeba in 2016....#BesharamRang @GemsOfBollywood pic.twitter.com/VcmvGFKJIq

— Tejas Rameshrao Tirukhe (@tejastirukhe) December 12, 2022

गाने को कोरियग्राफी और मकीबा गाने से बीट्स चुराए जाने पर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. बेशर्म रंग को वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है. पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज हो रही है. इस मूवी से किंग खान पर्दे पर 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं. किंग खान फैंस को मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.