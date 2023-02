Pathaan की आंधी का नहीं पड़ा असर, इन दो साउथ स्टार्स की फिल्मों का रिकॉर्डतोड़ बिजनेस, वर्ल्डवाइड भी बजा डंका

लगता है 2023 मूवी लवर्स को एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज देने वाला है. यकीन नहीं होता तो पठान की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ देख लीजिए. साल की शुरुआत में जैसे पठान ने गर्दा उड़ाया है, मूवी लवर्स की बल्ले बल्ले हो गई है. डूबते बॉलीवुड बिजनेस को जहां संजीवनी मिली, वहीं साउथ ऑडियंस को भी पोंगल पर दो धमाकेदार फिल्मों की रिलीज मिली. Varisu (वरिसु) और Thunivu (थुनिवु) की बादशाहत के आगे पठान की भी नहीं चली. इन दोनों मूवीज के कलेक्शन में पठान सेंध लगाने में फेल साबित हुई है.

इन दो फिल्मों के आगे नहीं चली पठान?

जहां पूरे बॉलीवुड, देश-विदेश में पठान का क्रेज छाया हुआ है, ऐसे में वरिसु और थुनिवु पर पठान की आंधी का कोई असर नहीं पडा है. साउथ स्टार्स की ये फिल्में न सिर्फ घरेलू मार्केट में बल्कि वर्ल्डवाइड भी बेहतरीन कमाई कर रही है. अजित कुमार की थुनिवु और थलपति विजय की वरिसु की तारीफ तो आपने सुन ली.- अब दोनों फिल्मों की कमाई के बारे में भी जान लेते हैं. 11 जनवरी को साउथ इंडस्ट्री के दो बड़े स्टार्स के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ. दोनों ही कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) के मास एंटरटेनर हैं.

कलेक्शन में कौन सी फिल्म आगे?

विजय-रश्मिका मंदाना की वरिसु जहां एक्शन फैमिली ड्रामा है, वहीं अजित कुमार की थुनिवु एक्शन थ्रिलर. दोनों की इस बॉक्स ऑफिस भिड़ंत में विजय की वरिसु बाजी मारती दिख रही है. मालूम हो, अजित और विजय के बीच 8 साल बाद ये बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ. वरिसु का रिलीज के 19 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 163.1 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 276.2 करोड़ है. उधर, अजित कुमार की थुनिवु ने तीसरे रविवार (19वें दिन) तक इंडिया में 114. 75 करोड़ का कारोबार किया. अजित की फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 187.6 करोड़ है.

