Pathaan Box Office Day 6 Collection: पहले मंडे लुढ़की 'पठान' की कमाई, 300 करोड़ पार, लेकिन नहीं तोड़ पाई KGF 2 का रिकॉर्ड

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. ओपनिंग वीकेंड में छप्परफाड़ कलेक्शन करने के बाद पठान के पहले मंडे बिजनेस को लेकर शुरूआती रुझान आ गए हैं. पठान ने बहुत तेजी से 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने सोमवार को 25 करोड़ के करीब बिजनेस किया.

पठान ने कितने कमाए?

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने पठान का छठे दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन शेयर किया है. उनका अनुमान है पठान ने छठे दिन 25 करोड़ कमाकर 300 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है. पठान ने पहले मंडे डबल डिजिट में कमाई की है. रविवार के मुकाबले पठान की कमाई में भारी गिरावट जरूर देखी गई है. लेकिन ये गिरावट लाजमी थी. फिल्म को रविवार की छुट्टी का फायदा मिला था. जिसकी वजह से थियेटर्स में फुल पैक्ड पठान के शोज चले थे. फिल्म ने रविवार को इंडिया में कुल 60.75 करोड़ का बिजनेस किया था. इस कमाई में पठान का हिंदी कलेक्शन 58.5 करोड़ था.

#Pathaan early estimates for Day 6 All-India Nett would be ₹ 25 Crs..



Will cross ₹ 300 Crs Nett..