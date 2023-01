Pathaan Box Office Collection Day 4: 'पठान' की बॉक्स ऑफिस पर गूंजी दहाड़, 4 दिन में 400 करोड़ का आंकड़ा पार!

Pathaan Box Office Collection Day 4: पठान फायर है फायर...पठान ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है. हर तरफ सिर्फ पठान की गूंज है. शाहरुख की कमबैक फिल्म हर दिन इतिहास रच रही है. बॉक्स ऑफिस पर तो सुनामी आ गई है. पठान तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है. रिलीज के चौथे दिन पठान ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

चौथे दिन पठान की ताबड़तोड़ कमाई

पठान ने तीसरे दिन भी शानदार कमाई की है. शनिवार की छुट्टी का पठान को भरपूर फायदा मिला है. शाहरुख की फिल्म के चौथे दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, पठान ने चौथे दिन करीब 52 करोड़ रुपये का कलेक्शन अपने नाम किया है. इसी के साथ फिल्म ने महज चार दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

#Pathaan Day 4 All-India Early estimates - ₹ 52 Crs Nett.. Crosses ₹ 200 Crs Nett in 4 days..

वर्ल्डवाइड भी छाया 'पठान'

पठान का जादू सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. विदेशों में भी पठान तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है. पठान ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों में 400 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. जी हां, पठान का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 4 दिनों में 400 करोड़ हो चुका है.

#Pathaan crosses ₹ 400 Crs gross at the WW Box office in 4 days..