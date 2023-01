Pathaan Box Office Collection Day 1: पठान ने रचा इतिहास, KGF 2 को चटाई धूल, बनी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर

Pathaan Box Office Collection Day 1: पठान आ चुका है...और ऐसा आया कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया. पठान का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हर जगह सिर्फ पठान...पठान...पठान की ही गूंज है. पठान के आने का जश्न कहीं लोगों ने थियेटर में डांस करके मनाया तो कहीं पटाखे फोड़कर. पठान की धमाकेदार एंट्री से सिनेमाघरों में रौनक लौट आई है.

पठान ने रचा इतिहास

क्या ऐसी दीवानगी पहले देखी है कहीं? वैसे फैंस का क्रेजी होना तो बनता भी है. आखिर किंग खान ने 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया है. शाहरुख को देखने के लिए उनके फैंस की आंखें तरस गई थीं. ऐसे में किंग खान ने इतना धमाकेदार कमबैक करके फैंस के दिलों को खुशी से बाग-बाग कर दिया है.

पठान की रिलीज के बाद थियेटर्स के बाहर जश्न मनाया गया. नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था. बॉक्स ऑफिस पर पठान रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. ट्रेड एनालिस्ट Ramesh Bala के मुताबिक, पठान ने पहले दिन 54 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी नॉन-हॉलीडे ओपनर फिल्म बन गई है. पठान ने KGF: Chapter 2 को भी धूल चटा दी है.

#Pathaan Day 1 India 🇮🇳 opening ₹ 54 Crs Nett..



A new All-time record.. 🔥



Early estimates.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) January 26, 2023

पठान ने KGF को पछाड़ा

इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन KGF: Chapter 2 के नाम था. केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यश की इस फिल्म ने ओपनिंग डे कलेक्शन से सभी हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. KGF चैप्टर 2 के बाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन फिल्म वॉर थी. वॉर ने पहले दिन 53.35 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था.

लेकिन पठान ने इंडियन सिनेमा की इन बड़ी फिल्मों को पहले दिन की कमाई में धूल चटा दी है. पहले दिन 54 करोड़ रुपये की शानदार कमाई करके पठान ने अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है.

ये हैं बॉलीवुड की टॉप ओपनिंग फिल्में, कौन सी फिल्म ने पहले दिन की कितनी कमाई?

1. वॉर- 53.35 करोड़ रुपये

2. ठग्स ऑफ हिंदोस्तान- 52.25 करोड़ रुपये

3. हैप्पी न्यू ईयर- 44.97 करोड़ रुपये

4. भारत- 42.30 करोड़ रुपये

5. प्रेम रतन धन पायो- 40.35 करोड़ रुपये.

शाहरुख खान की बात करें तो उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म अब तक हैप्पी न्यू ईयर थी, जिसने पहले दिन 44.97 करोड़ रुपये की कमाई की थी. लेकिन पठान के साथ शाहरुख ने ना सिर्फ दूसरी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बल्कि खुद के लिए भी एक नया बार सेट कर लिया है.

कुछ घंटों में 'पठान' ने कमाए करोड़ों

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने रिलीज के कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली थी. तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया. बताया जा रहा है कि पीवीआर, आयनॉक्स और सिनेपॉलिस का अगर टोटल निकाला जाए तो 'पठान' ने रिलीज के पहले दिन दोपहर 3 बजे तक 20 करोड़ के आसपास की कमाई कर डाली थी. वहीं, रात 8.15 बजे तक पठान की कमाई 25.05 करोड़ हो चुकी थी.

आधी रात को चले पठान के शोज

पठान का खुमार लोगों के सिर ऐसा चढ़ा कि आधी रात को साढ़े 12 बजे थिएटर्स में पठान के शोज चलाए गए. फैन्स के अंदर किंग खान की फिल्म को देखने का जोश देखते हुए YRF के मेकर्स ने लेट नाइट शोज चलाए. 26 जनवरी की छुट्टी के लिए भी शोज बढ़ा दिए गए हैं. 26 जनवरी की छुट्टी का पठान को भरपूर फायदा मिलने वाला है. माना जा रहा है कि आज के दिन पठान पहले दिन से भी ज्यादा कमाई करेगी.

शाहरुख खान की 'पठान' एक के बाद एक इतिहास रच रही है. थियेटर्स के सन्नाटे और सूखे को पठान ने खत्म कर दिया है. सिनेमाघरों में एक बार फिर से बहार लौट आई है. पठान के साथ देश के कई बंद पड़े सिंगल थियेटर्स फिर से खुल गए हैं. हर तरफ सिर्फ पठान...पठान...की धूम है.

‘PATHAAN’ MIDNIGHT SHOWS BEGIN… #YRF adds late night shows of #Pathaan - starting tonight [from 12.30 am] - across #India to meet the unprecedented public demand. pic.twitter.com/0ZpOukqpFs January 25, 2023

वैसे आपने पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा या नहीं? अगर नहीं देखा तो इंतजार किस बात का...टिकट बुक करिए और देख आइए पठान.