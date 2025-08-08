कॉमेडियन कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' अक्सर ही काफी सुर्खियों में रहता है. हर शनिवार को इसका नया एपिसोड रिलीज किया जाता है. हाल ही में कपिल शर्मा के शो में मेहमान बन परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति राघव चड्ढा पहुंचे. दोनों ने इस शो में खूब मस्ती की. इसके अलावा दोनों की शादी से लेकर घर का खर्च संभालने तक को लेकर खुलासा हुआ.

बता दें कि राघव नेता होने के साथ सीए भी हैं. उन्होंने साल 2016 में कुछ समय तक दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया था. जब शो में कपिल शर्मा ने दोनों कपल से ये पूछा कि घर का खर्चा कौन संभालता है तो राघव ने मजेदार जवाब दिया.

कौन संभालता है घर का खर्चा?

राघव चड्ढा ने कपिल शर्मा को जवाब देते हुए कहा, 'पैसे का हिसाब किताब तो वो ही करें जिसके पास पैसे है. सारे पैसे तो परिणीति के पास हैं. इनके काम में पैसा है, हमारे काम में प्यार ज्यादा है. परिणीति के पास गृह और वित्त दोनों मंत्रालय हैं.'



इसके अलावा कपिल शर्मा ने जब राघव चड्ढा से कहा कि आप इतने हैंडसम हैं, आपको फिल्मों का ऑफर नहीं आया? जवाब में राघव ने कहा,'जब आप तीनों मिलकर (कपिल-सिद्धू-अर्चना) मिलकर कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें मैं जरूर काम करूंगा.' इसके अलावा राघव ने ये भी बताया कि वो दो-तीन बार परिणीति की फिल्म के सेट पर भी देखने पहुंचे थे. इनका काम बहुत मुश्किल है.

कब हुई परिणीति-राघव की शादी?

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 13 मई 2023 को नई दिल्ली में परिवार और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी में सगाई की थी. इसके बाद 24 सितंबर 2023 को दोनों ने उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी. दोनों की जोड़ी को काफी लोग पसंद करते हैं, इसके अलावा दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं.

