Param Sundari Trailer: 'परम सुंदरी' के ट्रेलर में जाह्नवी-सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ने जीता दिल, आएगी चेन्नई एक्सप्रेस की याद

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'परम सुंदरी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स तले बनी इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से था. अभी तक पिक्चर के दो गाने- परदेसिया और भीगी साड़ी रिलीज हो चुके हैं. दोनों में ही सिद्धार्थ और जाह्नवी की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था. अब फिल्म का मजेदार ट्रेलर भी आ गया है.

रिलीज हुआ परम सुंदरी का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत दिल्ली के मुंडे परम सचदेव (सिद्धार्थ मल्होत्रा) के केरल की डांसर सुंदरी संग फ्लर्ट करने से होती है. दोनों चर्च में हैं और परम, सुंदरी से नॉटी सवाल पूछ रहा है. सुंदरी किसी गेस्ट हाउस की मालकिन है, जिसमें परम अपने दोस्त के साथ रहने आया है. ऐसे में परम जब अपनी दिक्कतें बताता है तो सुंदरी अपने अंदाज में साफ कर देती है कि वो किसी भी शिकायत का समाधान नहीं ढूंढने वाली. दोनों के बीच फिल्मी बातें होती हैं और फिर उन्हें प्यार हो जाता है.

लेकिन कहानी सिर्फ इतनी-सी नहीं है. परम और सुंदरी के बीच मोहब्बत तो है, लेकिन इस मोहब्बत के रास्ते में कई मुश्किलें भी हैं. एक सीन में सुंदरी, परम पर सबके इमोशन्स के साथ खेलने का इल्जाम लगाती है. तो वहीं दूसरे में आप परम को अपनी जान की बाजी लगाकर सुंदरी से मिलने आते देखेंगे. वहीं एक और सीन में ढेरों लोग हथियार लेकर परम की जान के पीछे पड़े हुए हैं. ट्रेलर के अंत में सुंदरी से परम को 'मद्रासी' लोगों के बारे में अच्छा-खासा ज्ञान भी मिलता है. वो बताती है कि तमिल, तेलुगू और मलयाली लोगों में क्या अंतर है, जिसे नॉर्थ इंडियन नहीं समझते.

'परम सुंदरी' के ट्रेलर में जाह्नवी कपूर से नजरें हटाना मुश्किल है. उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के हिस्से की लाइमलाइट भी अपने नाम कर ली है. जाह्नवी की एक्टिंग अच्छी है. लेकिन उनका साउथ इंडियन एक्सेंट आपके कानों में खटकता है. वहीं सिद्धार्थ, परम के रोल में चार्मिंग लग रहे हैं. इस ट्रेलर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' का फील है. यूजर्स से इस ट्रेलर को मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं. डायरेक्टर तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी', 29 अगस्त को रिलीज होगी.

