उत्तर-दक्षिण को मिलाने वाली लव स्टोरीज को मिली है बड़ी सक्सेस, क्या 'परम सुंदरी' करेगी कमाल?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की 'परम सुंदरी' से पहले बॉलीवुड से नॉर्थ-साउथ वाली लव स्टोरीज पर बेस्ड कई फिल्में निकली हैं. जनता को प्रेम कहानी में ये एंगल इतना पसंद क्यों आता है? चलिए बताते हैं कि इस थीम पर बनी पिछली फिल्में कौन सी हैं और उनकी कामयाबी कैसी थी.

'परम सुंदरी' से पहले नॉर्थ-साउथ वाली लव स्टोरी पर आ चुकी हैं ये यादगार फिल्में (Photo: IMDB)
बड़े पर्दे पर कोई भी लव स्टोरी उतनी ही दमदार लगती है, जितनी बड़ी दीवार कहानी में प्रेमियों को गिरानी पड़ती है. सनी देओल और अमीषा पटेल की 'गदर- एक प्रेम कथा' इसीलिए यादगार थी क्योंकि इसमें दोनों लीड किरदार भारत-पाकिस्तान की सरहद लांघ जाते हैं. मगर प्रेम कहानियों में ये सरहद हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं होती. 

अधिकतर बार ये ऐसी सीमाएं होती हैं जो दिखती तो नहीं हैं, मगर लोगों के मन में इसकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं. जाति, वर्ग और संस्कृति ऐसी ही कुछ दीवारें हैं जो अक्सर प्रेम कहानियों में विलेन का रोल करती हैं. अब सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर, फिल्म 'परम सुंदरी' में ऐसी ही एक दीवार लांघने जा रहे हैं. इस कहानी में जहां सिद्धार्थ का किरदार एक टिपिकल पंजाबी मुंडा है, वहीं जाह्नवी एक मलयाली सुंदरी के रोल में हैं. 

'परम सुंदरी' में पहली बार साथ हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर (Photo: Imdb)

'परम सुंदरी' का ट्रेलर बताता है कि दोनों किरदारों के कल्चर का अंतर, इनकी लव स्टोरी में विलेन का रोल करने वाला है. मगर ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड फिल्म नॉर्थ-साउथ की दीवार पार करने वाली लव स्टोरी लेकर आ रही है. इससे पहले, बल्कि 80s के दौर से ही कई यादगार लव स्टोरीज इस नॉर्थ-साउथ की दीवार को लांघती रही हैं और जनता ने इन्हें बहुत पसंद भी किया है. 

एक दूजे के लिए
1981 में आई बॉलीवुड लव स्टोरी 'एक दूजे के लिए' एक आइकॉनिक फिल्म थी. तमिल इंडस्ट्री में धमाका कर चुके कमल हासन ने इसी फिल्म से अपना हिंदी डेब्यू किया था. फिल्म में उनके साथ रति अग्निहोत्री थीं. तमिल लड़के का रोल कर रहे कमल हासन और उत्तर भारतीय लड़की बनीं रति की इस फिल्म को आज भी इसके बेहतरीन गानों के लिए याद किया जाता है. मगर उस समय ये फिल्म टेंशन भरी खबरें भी लेकर आई थी. 

बॉलीवुड की आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक है 'एक दूजे के लिए' (Photo: Imdb)

'एक दूजे के लिए' का अंत बहुत दुखद था और दोनों किरदार फिल्म के क्लाइमेक्स में आत्महत्या कर लेते हैं. पुरानी रिपोर्ट्स बताती हैं कि रियल लाइफ में कई प्रेमी जोड़ों ने ऐसा करने की कोशिश की थी और इस वजह से इस फिल्म की एंडिंग की काफी आलोचना हुई थी. हालांकि, अपने दौर में ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और लव स्टोरीज के मामले में ये फिल्म आज भी कल्ट मानी जाती है. 

हम हैं राही प्यार के
आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी 'कयामत से कयामत तक' से ही जनता की फेवरेट बन गई थी. डायरेक्टर महेश भट्ट अपनी फिल्म 'हम हैं राही प्यार के' (1993) में इस जोड़ी को एक बार फिर से साथ लेकर आए. जूही ने फिल्म में तमिल लड़की वैजयंती का किरदार निभाया था. ये लड़की घर से इसलिए भाग जाती है क्योंकि उसके पिता उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी, अपनी ही कम्युनिटी के एक लड़के से करवाना चाहते हैं. घर से भागकर एक मेले में पहुंची वैजयंती की मुलाकात कुछ बच्चों से होती है, जो उसे अपने घर ले आते हैं और अपने मामा से छुपाकर रखते हैं. 

'हम हैं राही प्यार के' को गानों के लिए आज भी याद रखते हैं लोग (Photo: Imdb)

आमिर खान ने फिल्म में राहुल का किरदार निभाया था, जो उन बच्चों का मामा है. इस फिल्म का फोकस राहुल के स्ट्रगल पर थोड़ा ज्यादा और वैजयंती के घर पर नॉन-साउथ लड़के को लेकर होने वाली दिक्कतों पर थोड़ा कम था. लेकिन लाइट मूड की, फैमिली-फ्रेंडली फिल्म होने के कारण लोग आज भी 'हम हैं राही प्यार के' को याद रखते हैं. अपने दौर में आमिर और जूही की फ्रेश जोड़ी वाली इस फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था, जो शुरुआती 90s में एक बड़ा माइलस्टोन होता था.

चेन्नई एक्सप्रेस 
फैन्स की फेवरेट कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाने वाली 'चेन्नई एक्सप्रेस' (2013) में दीपिका पादुकोण ने तमिल लड़की मीनम्मा का किरदार निभाया था. जूही के किरदार की तरह ही ये लड़की भी शादी के दबाव से बचने के लिए अपने घर से भाग निकली थी. मगर ट्रेन में ही उसकी मुलाकात राहुल (शाहरुख) से हो जाती है, जो एक पंजाबी हलवाई परिवार से है. 

आइकॉनिक कॉमेडी फिल्मों में से एक है 'चेन्नई एक्सप्रेस' (Photo: Imdb)

ये मुलाकात इस कहानी में ऐसा मोड़ लेकर आती है जिसमें दोनों लीड किरदारों को प्यार का नाटक करते-करते सच में प्यार हो जाता है. इस कहानी में सारा कनफ्लिक्ट ही साउथ बनाम नॉर्थ का था. ढेर सारी कॉमेडी और मजेदार गानों वाली 'चेन्नई एक्सप्रेस' 2013 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी और ये शाहरुख की पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था. आज भी 'चेन्नई एक्सप्रेस' उन फिल्मों में से एक है जिन्हें बॉलीवुड फैन्स कभी भी देखने बैठ जाते हैं और हमेशा एंटरटेन होते हैं. 

2 स्टेट्स 
चेतन भगत के नॉवेल पर बेस्ड इस फिल्म में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी को शायद ही पक्के बॉलीवुड फैन्स कभी भूल सकें. तमिल लड़की का रोल कर रहीं आलिया और दिल्ली के पंजाबी लड़के के रोल में अर्जुन ने दर्शकों को बहुत इम्प्रेस किया था. ये फिल्म आलिया भट्ट के करियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म थी. एक नई ऑनस्क्रीन जोड़ी वाली फिल्म के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था. 

इस फिल्म में कॉमेडी नहीं थी. मगर दो बिल्कुल अलग कल्चर से आने वाले परिवारों के बीच, एक प्रेमी युगल किस तरह पिस जाता है, ये दिखाने के मामले में '2 स्टेट्स' (2014) एक बेहतरीन फिल्म है. गानों से लेकर, फैमिली ड्रामा तक इस फिल्म में लव स्टोरी में आने वाली अड़चनों को इतने अच्छे से दिखाया गया कि ये आज भी प्रेमी जोड़ों की फेवरेट फिल्मों में शामिल है. 

मॉडर्न बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर लव स्टोरीज में से एक है '2 स्टेट्स' (Photo: Imdb)

क्यों पसंद की जाती हैं नॉर्थ-साउथ वाली लव स्टोरीज?
अपनी संस्कृति को लेकर श्रेष्ठता बोध भारतीय समाजों में एक आम बात है. ये अक्सर उस स्तर पर भी पहुंच जाता है जहां दूसरों के कल्चर को अपने से कम आंका जाने लगता है. और जब ये चीज प्रेम कहानी में घुस जाती है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है. क्योंकि यहां हीरो को किसी ऐसे विलेन से नहीं लड़ना होता जो सामने खड़ा है और एक अलग व्यक्ति है, कि उसे पीट-पाट के हीरो अपना दम साबित कर दे. 

बल्कि कल्चर का ये कनफ्लिक्ट लड़के और लड़की के अपने परिवारों में होता है. ये ऐसे लोग हैं जिनसे कोई लड़कर डील नहीं कर सकता. इसलिए इस प्रेम कहानी की जीत का रास्ता दो परिवारों के दिल जीतने से ही होकर गुजरता है और ये चीज प्रेमी युगल के प्रेम का एक बड़ा टेस्ट बन जाती है. सीधा मैसेज ये हो जाता है कि जब हीरो-हीरोइन अपने दिल जोड़ने के लिए, दूसरों के दिल भी जीतने लगते हैं तो प्यार का कद और भी ऊंचा हो जाता है. 

अब देखना है कि 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ और जाह्नवी की लव स्टोरी कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आती है. अगर ये फिल्म नॉर्थ-साउथ वाली लव स्टोरी को किसी नए ट्विस्ट के साथ जोड़कर जनता का दिल जीतने में कामयाब होती है, तो यकीनन इसे भी दर्शकों का प्यार खूब मिलेगा. 

