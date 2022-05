करण जौहर पर भड़के पाकिस्तानी सिंगर Abrar ul Haq, फिल्म में गाना चुराने का आरोप, बोले- लीगल एक्शन लूंगा

फिल्म जुग जुग जियो ट्रेलर रिलीज के बाद से विवादों में आ गई है. फिल्म के ट्रेलर में एक धमाकेदार गाना आपने सुना होगा, नाच पंजाबन, इस पार्टी सॉन्ग पर सभी सितारे झूम रहे थे. ये पैपी सॉन्ग ट्रेलर रिलीज के बाद से ही लोगों की जुबां पर चढ़ गया है. पर इस गाने का सच कुछ और ही है. ये गाना नया नहीं बल्कि सालों पुराना है. जिसे पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने गाया था.

करण जौहर पर नया विवाद

मतलब ये कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तले बनी फिल्म जुग जुग जियो का सॉन्ग नाच पंजाबन पाकिस्तानी गाने का कॉपी वर्जन है. इसके खिलाफ सिंगर अबरार उल हक ने आवाज उठाई है. जाने माने सिंगर अबरार ने सोशल मीडिया पर करण जौहर और धर्मा मूवीज पर बिना मंजूरी लिए उनका गाना चुराने पर लताड़ लगाई है. अबरार ने ट्वीट में लिखा- मैंने अपना गाना नाच पंजाबन किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा है. मैंने राइट्स रिजर्व रखे हैं ताकि हर्जाने के लिए कोर्ट जा सकूं. करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर्स को गाने कॉपी नहीं करने चाहिए. ये मेरा छठा गाना है जिसे कॉपी किया जा रहा है, जिसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी.

I have not sold my song “ Nach Punjaban” to any Indian movie and reserve the rights to go to court to claim damages. Producers like @karanjohar should not use copy songs. This is my 6th song being copied which will not be allowed at all.@DharmaMovies @karanjohar — Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) May 22, 2022

दार्जिलिंग की ठंड में फ्रंच फ्राइज का मजा ले रहीं Kareena Kapoor Khan, वीडियो वायरल

कानूनी पचड़े में फसेंगे करण जौहर?

उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा- गाना नाच पंजाबन का किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया गया है. अगर कोई दावा कर रहा है तो एग्रीमेंट दिखाएं, मैं लीगल एक्शन लूंगा. अबरार का गाना नाच पंजाबन साल 2000 में आया था. एक गाना उस वक्त जोरदार हिट हुआ था. चार्टबस्टर पर गाने ने धमाल मचाया था. अबरार पेशे से सिंगर, सॉन्ग राइटर और पॉलिटिशियन हैं. उन्हें किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप का टाइटल मिला है.

Song “Nach Punjaban” has not been licensed to any one. If someone is claiming it , then produce the agreement. I will be taking legal action.#NachPunjaban — Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) May 22, 2022

करण जौहर की हुई ट्रोलिंग

अबरार उल हक ने अपने ट्वीट में करण जौहर और धर्मा मूवीज को टैग किया है. सिंगर के आपत्ति जताने के बाद लोगों ने बॉलीवुड पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. यूजर्स का कहना है क्यों बॉलीवुड म्यूजिशियन के लिए ऑरिजनल ट्यून्स के साथ आना मुश्किल हो रहा है? लोग बॉलीवुड की क्रिएटिविटी पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बिना क्रेडिट दिए करण जौहर और धर्मा मूवीज ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट अबरार उल हक का पॉपुलर हिट गाना नाच पंजाबन अपनी फिल्म जुग जुग जियो में कॉपी किया. करण जौहर को ट्रोल करने में भी लोग कसर नहीं छोड़ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अबरार के मास्टरपीस को जुग जुग जियो में क्रेडिट दिया जाना चाहिए.

Bollywood ny to South Indian movie or Hollywood ki copy ko nhi chora to tumhara song q chorain gy

Bollywood copy master — 𒆜Saim (@Saim19412832) May 22, 2022

You should send them notice enough is enough. As they claim Pakistan is not a good country but they copy our songs, our movies, even scenes from our dramas. If Pakistan is so bad why you copy us? @karanjohar @DharmaMovies — Annie Malik (@cute_zaroo) May 22, 2022

@karanjohar I'm sure if you had taken permission from him, he would have given it to you for free, understand the difference between stealing or ethics. You can still give me credit where it's due. An artist spends years to make, and you ruin it in 5 mins May 22, 2022

Palak Tiwari की रैंप वॉक को लोगों ने बताया डरावना, बोले- आप बिजली ही गिराओ, ये मत करो....

इस पूरे विवाद पर अभी तक फिल्ममेकर करण जौहर की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. अगर आप फिल्म जुग जुग जियो में नाच पंजाबन और अबरार के आइकॉनिक गाने को सुनते हैं तो दोनों में काफी समानता है. ट्यून से लेकर म्यूजिक तक, सब कुछ सेम है. फिल्म जुग जुग जियो की बात करें तो इसे राज मेहता ने डायरेक्ट किया है. ये मूवी 24 जून को रिलीज होगी. इसमें वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर लीड रोल में नजर आएंगे.