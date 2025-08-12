'वॉर 2' में नहीं दिखेंगे शाहरुख-सलमान, इस एक्टर का होगा धांसू कैमियो! फैंस को मिलेगा सरप्राइज

14 अगस्त 2025 को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसे लेकर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. हालांकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से क्लैश होने के बाद ये फिल्म ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर पाती है. वहीं इस बीच 'वॉर 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसने सभी की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि आजकल फिल्मों में कैमियों अपीयरेंस तेजी से बढ़ा है. बड़े-बड़े सुपरस्टार कुछ मिनटों के रोल में ऑडियंस का दिल तो जीतते ही हैं, साथ ही फिल्म में जान भी फूंक देते हैं. वहीं यशराज की स्पाई यूनिवर्स में कैमियों का ट्रेंड लगातार बढ़ा है. फिल्म 'पठान' में सलमान खान की एंट्री और 'टाइगर 3' में शाहरुख खान की एंट्री होने से ऑडियंस सिनेमाघरों की तरफ बढ़ी है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि 'वॉर 2' में शाहरुख या सलमान का कैमियों हो सकता हैं.

बॉबी देओल का होगा कैमियो?

हालांकि, अब मेकर्स ने एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर में ना शाहरुख खान दिखाए देंगे और ना ही सलमान खान. यानी वॉर 2 में टाइगर या पठान में से कोई भी नजर नहीं आएगा. क्योंकि आदित्य चोपड़ा आगे की कहानी पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं.

Advertisement

मेकर्स ने इस फिल्म में नया ट्विस्ट लाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बॉबी देओल को शामिल करने का प्लान बनाया है. वो इसलिए क्योंकि उनका ये कैमियो आने वाले प्रोजेक्ट अल्फा से जुड़ा होगा. जो YRF की स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि 'वॉर 2' 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म मे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार एक साथ एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं. इसी के साथ ये जूनियर एनटीआर की हिंदी डेब्यू फिल्म है. अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----