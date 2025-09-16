जालिम गैंगस्टर्स, ठोस कलाकार, देसी भौकाल... बड़े पर्दे पर धमाके के लिए तैयार अनुराग कश्यप की 'निशानची'

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए सिनेमा फैन्स अनुराग कश्यप को हाथ उठा-उठा कर दुआएं देते नहीं थकते. इस फिल्म के बाद अनुराग ने भी फिल्में तो कई बनाईं, मगर जनता को दोबारा उनसे ऐसी भौकाली फिल्म नहीं मिली जैसी 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' थी. अब अनुराग जनता की ये शिकायत दूर करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. उनकी नई फिल्म 'निशानची' शुक्रवार, 19 सितंबर को थिएटर्स में पहुंच रही है.

'मेरी फिल्लम देखो' गाने के साथ अनुराग ने 'निशानची' का जो टीजर शेयर किया था, वो देखने के बाद इसके लिए जनता की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया जो काफी सॉलिड है. इस फिल्म में ऐसा बहुत कुछ है जो अगर क्लिक कर गया, तो अनुराग को लोग एक बार फिर से खूब सलाम ठोंकते दिखेंगे. आइए बताते हैं ये 'निशानची' क्या-क्या असलहे लेकर आ रहा है...

देसी भौकाल से भरी कहानी

'निशानची' कानपुर में सेट कहानी है. इसमें दो जुड़वा भाई हैं, एक सीधा और दूसरा टेढ़ा. दोनों में से एक क्रिमिनल है जो चोरी-चकारी लूट-खसोट का उस्ताद है. दूसरा शांति से नौकरी करने वाला सरल-सुशील लड़का है. दोनों भाइयों की लव स्टोरी भी है और इनकी लव इंटरेस्ट बनीं लड़कियों के अपने तेवर हैं. खेल तब शुरू होता है जब तेज वाला लड़का अपने सीधे भाई और क्रांतिकारी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी गैंग बनाने निकलता है.

पॉलिटिक्स, पावर, क्राइम से बुनी 'निशानची' की कहानी (Photo: Screengrab- Youtube / MGM Studios India)

इनका खेल खराब करने एक पावरफुल किरदार आ जाता है, जो शायद इनका चाचा है. इस प्लॉट को अनुराग कश्यप का अंदाज एक मजेदार मामला बना रहा है. फिल्म के किरदार, सेटिंग, जुबान और अंदाज बहुत देसी हैं जो सारी टेंशन और ट्विस्ट के बीच भी मजेदार एंटरटेनमेंट की गारंटी लग रहे हैं.

दमदार एक्टर्स

ऐश्वर्य ठाकरे 'निशानची' में जुड़वा भाइयों के किरदार निभा रहे हैं. वैसे तो ये उनकी डेब्यू फिल्म है मगर टीजर, ट्रेलर और प्रोमोज में उनका काम देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं. इंग्लिश बोलने की नाकाम कोशिश करते चटख गैंगस्टर के रोल में वो कमाल लग रहे हैं. 'लापता लेडीज' फेम मोनिका पंवार एक एक्स शूटर के रोल में हैं और उनका किरदार कहानी में कुछ संदिग्ध हरकतें करता नजर आ रहा है. वेदिका पिंटो एक तीखे तेवर वाली स्टेज डांसर के रोल में असरदार लग रही हैं.

'निशानची' के ट्रेलर में दमदार लग रहा है एक्टर्स का काम (Photo: Screengrab- Youtube / MGM Studios India)

कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अयूब भी 'निशानची' का हिस्सा हैं. दोनों इस कहानी में तगड़े ट्विस्ट लाने वाले किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर से जीशान के किरदार का एकदम सही अंदाजा तो नहीं मिलता. लेकिन कुमुद एक पॉलिटिशियन टाइप रोल में हैं जो इन लड़कों के मुकाबले काफी पावरफुल है. ट्रेलर में सभी एक्टर्स का काम जमकर बोल रहा है और बता रहा है कि परफॉरमेंस के मामले में भी इस फिल्म का लेवल बहुत सॉलिड रहेगा.

ट्रेडमार्क अनुराग कश्यप ट्रीटमेंट

'निशानची' का ट्रेलर देखते हुए आपको वो फील पूरी तरह याद आने लगेगा जो 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में मिल रहा था. गंभीर सिचुएशन में बिल्कुल अजीब, मजाकिया करतब करने वाले किरदार, धारदार तेवर वाले महिला किरदार भी हैं. डायलॉग भी बोले नहीं जा रहे बल्कि ठांय से चलाए जा रहे हैं.

'निशानची' के फीमेल किरदार हैं दमदार (Photo: Screengrab- Youtube / MGM Studios India)

ट्रेलर में एक चाइल्ड किरदार की भी झलक दिख रही है, जो अनुराग की बाकी फिल्मों की ही तरह सिर्फ दिखने में बच्चा है. हरकारों में सबका बाप. लव स्टोरीज मीठी-मीठी नहीं हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में नमक-मिर्च भी है. कहानी में टेंशन लाने वाला विलेन और उसका साथी भी दमदार हैं. हीरो की सनक और ताकत ही उसका हथियार हैं. और जुबान पर आने से इनकार कर रही अंग्रेजी को घसीट कर पटकना उसके किरदार का एक मजेदार पहलू है.

चटख-चटपटे गाने

'निशानची' का टीजर ही 'मेरी फिल्लम देखो' गाने से आया था, जिसने आते ही माहौल बना दिया था. अगर आपने अबतक इसके गाने नहीं सुने / देखें हैं तो आप एक मजेदार एल्बम मिस कर रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक दिया है अनुराग सैकिया ने जो फिल्म में बड़ा देसी साउंड और फील लेकर आए हैं.

इस फिल्म में उन्होंने जानेमाने बिरहा गायक विजय लाल यादव से इंग्लिश में बिरहा गवाया है. 'पिजन कबूतर' एक बड़े अलग से अंदाज का मजेदार गाना है. 'सरम लागेला' भोजपुरी फोक अंदाज वाला देसी गाना है, तो 'झूले झूले पालना' का फ्यूजन भी कमाल है. 'नींद भी तेरी' कंटेम्परेरी स्टाइल वाला रोमांटिक गाना है. इस एल्बम का एक-एक गाना, फिल्म की कहानी को वो मूड दे रहा है, जिस मूड की फिल्म 'निशानची' है. यहां देखें 'निशानची' का ट्रेलर:

जहां पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड से आ रहीं मसाला क्राइम थ्रिलर फिल्में इम्प्रेस करने में नाकाम रही हैं. वहीं 'निशानची' एक एक्साइटिंग फिल्म लग रही है जिसमें अनुराग कश्यप फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं. उनकी पिछली फिल्मों 'चोक्ड', 'दोबारा' या 'ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत' को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली. जबकि 'निशानची' में अनुराग कुछ उस तरह की फॉर्म में लग रहे हैं जिसमें उन्होंने 'देव डी' या 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्में दी हैं.

'निशानची' अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एल.एल.बी. 3' के साथ ही रिलीज हो रही है. इसलिए इसपर शायद दर्शकों का फोकस थोड़ा कम रहे. लेकिन टीजर-ट्रेलर और गाने देखने के बाद 'निशानची' में आपकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाएगी.

