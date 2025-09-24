जब निरहुआ हुए जया बच्चन के गुस्से का शिकार, कमर पर पड़ी थी लाठी की मार

एक्टर-पॉलिटिशियन निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में शुमार होते हैं. वो महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ भोजपुरी फिल्म 'द ग्रेट लीडर' में भी काम कर चुके हैं. साथ ही जाने अनजाने जया के गुस्से का शिकार भी हो चुके हैं और उनसे मार भी खा चुके हैं. इस मजेदार किस्से को शेयर करते हुए निरहुआ भी हंस पड़े.

निरहुआ को पड़ी जया से मार

निरहुआ से जब पूछा गया कि जया जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो उतनी ही गुस्सेवाली भी हैं. वो अक्सर पैपराजी को डांट देती हैं, ऐसा कभी आपने फेस किया. तो जवाब में निरहुआ ने हंसते हुए कहा- हां. मुझे डांटा नहीं लेकिन दो-तीन लाठी मार दी. सीन ही ऐसा था.

सिद्धार्थ कनन से बातचीत में निरहुआ बोले- दरअसल, सीन में मैंने मेरी बीवी पर हाथ उठाया था और जया जी मेरी मां के किरदार में थीं. तो उनको गुस्सा आ जाता है और मुझे मारती हैं. वैसे ये भी मेरा सौभाग्य था जो बॉलीवुड में कुछ को ही नसीब हुआ होगा कि किसी फिल्म में अमिताभ जी पिता बने हों और जया जी मां के किरदार में हों. तो दो-तीन लाठी कायदे से उन्होंने मुझे मारा था, और अभी तक याद है.

निरहुआ ने खाई जया से लाठी

निरहुआ को आज भी है दर्द का एहसास

ये बताते हुए निरहुआ अपनी कमर पर हाथ रख लेते हैं, फिर कहते हैं- गुस्सा तो उनको बहुत आता है. मुझे लगा था झूठ-मूठ में मारेंगी, लेकिन नहीं उन्होंने असली पूरे तीन-चार लाठी मार दिए. फिर मैं उनसे बोला कि- अरे बहुत जोर से लगा है. तो वो बोलीं- तुम ऐसे काम क्यों करते हो फिर. ये कहते हुए निरहुआ हंसने लगे.

निरहुआ ने आगे शेयर किया कि जया जी पूरी तरह से कैरेक्टर में ही थीं. उन्होंने कहा कि क्यों मेरी बहू को मारा फिर. तो मैंने कहा- अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था आप तो सही में मुझे दे दीं. आगे बात क्लियर करते हुए निरहुआ ने कहा कि मतलब जानबूझकर नहीं था. ऐसा होता है कि लग जाता है कभी-कभी शॉट में, तो ठीक है. लेकिन वो भी मेरे लिए प्रसाद की तरह ही था.

