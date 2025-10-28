scorecardresearch
 

Feedback

हो गया श्रीकांत का कमबैक, इस दिन रिलीज होगा मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन' का सीजन 3

अब लंबे इंतजार के बाद मेकर्स ने खुलासा किया है कि सीरीज 'द फैमिली मैन' कब रिलीज होगी. नए सीजन से जुड़ा एक मजेदार टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस प्रियामणि उर्फ श्रीकांत की पत्नी सुचित्रा तिवारी बता रही हैं कि बीते 4 सालों में क्या हुआ है.

Advertisement
X
'द फैमिली मैन' सीजन 3 के साथ लौट रहे हैं मनोज बाजपेयी (Photo: Prime Video)
'द फैमिली मैन' सीजन 3 के साथ लौट रहे हैं मनोज बाजपेयी (Photo: Prime Video)

प्राइम वीडियो की मशहूर और चर्चित सीरीज में से एक 'द फैमिली मैन' को दर्शक खूब पसंद करते हैं. मनोज बाजपेयी स्टारर इस शो के तीसरे सीजन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है. अब लंबे इंतजार के बाद मेकर्स ने खुलासा किया है कि ये सीरीज रिलीज होगी. नए सीजन से जुड़ा एक मजेदार टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस प्रियामणि उर्फ श्रीकांत की पत्नी सुचित्रा तिवारी बता रही हैं कि बीते 4 सालों में क्या हुआ है.

आ रहा है श्रीकांत

सुचित्रा कहती हैं- 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है. धृति अब कॉलेज पहुंच गई है. अथर्व ने बैले पकड़ लिया है. आखिरकार उसने कुछ तो अच्छा किया. और प्यारे तिवारी जी चार साल से सिर्फ एक ही चीज पर लगे हैं.' इसके बाद आप मनोज बाजपेयी को 'अअअअअअअआ' करते देखते हैं. हर काम करते हुए श्रीकांत तिवारी यही कर रहा है. उसकी इस हरकत से सभी परेशान हैं. हालांकि वो अंत में जेके के पूछने पर वो बताता है कि इसका मतलब क्या है. श्रीकांत कहता हैं- 'आ रहा हूं न.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya Pawan Singh wife News
ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में हार्दिक पंड्या! पवन सिंह की पत्नी ने लगाई गुहार 
Shahrukh Khan,Manoj Bajpai
शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर मनोज बाजपेयी ने क्या कहा? 
Manoj Bajpayee remembers difficult phase
जब मनोज की फिल्म को नहीं मिले थे पैसे, दर-दर भटका एक्टर 
Manoj Bajpayee
Actor Manoj Bajpayee की सक्सेस से हैरान हैं उनकी पत्नी! 
Manoj Bajpayee
'गुस्सैल हैं अनुराग कश्यप, बनाए ढेरों दुश्मन, खाई चोट' बोले मनोज बाजपेयी 

21 नवंबर को 'द फैमिली मैन' ग्लोबली रिलीज होगी. डायरेक्टर राज और डीके की जोड़ी के बैनर D2R फिल्म्स के तले बनी ये हाई स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज एक बार फिर ओटीटी पर लौट रही है. इस बार का सीजन अब तक का सबसे बड़ा होने के साथ रोमांचक बताया जा रहा है. मनोज बाजपेयी फिर से अपने मशहूर किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे, जो एक बेहतरीन अंडरकवर स्पाई है. वो अपने देश की सेवा दिल से करता है और साथ ही एक अच्छे पति और पिता की जिम्मेदारी भी निभाता है. इस सीरीज को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है. इसके डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इस बार सीरीज का निर्देशन राज और डीके के साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है.

Advertisement

इस बार खतरा और मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं. श्रीकांत तिवारी को अपनी हद तक जाना पड़ेगा, जब उसका सामना दो नए और ताकतवर दुश्मनों - रुक्मा (जयदीप अहलावत) और मीरा (निमरत कौर) से होगा.  भागते हुए श्रीकांत को नए इलाकों में जाना पड़ेगा और देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से लड़ना होगा. इस बार फिर मनोज के साथ शारिब हाशमी, प्रियमणि, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा , श्रेया धनवंतरि, और गुल पनाग नजर आएंगे. 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का पहला एपिसोड 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement