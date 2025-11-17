scorecardresearch
 

'अमित जी ने मेरी जान ले ली थी', जब मनोज बाजपेयी को हुआ मौत का एहसास, बोले- मैं हैरान रह गया...

एक्टर मनोज बाजपेयी ने 'कौन बनेगा करोड़पति' शो पर खुलासा किया है कि एक बार अमिताभ बच्चन के कारण उनकी जान जाने वाली थी. ये घटना एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी जिसमें दोनों एक्टर्स शामिल थे.

बिग बी ने दिया था मनोज बाजपेयी को हार्ट अटैक? (PHOTO: Screengrab)
बिग बी ने दिया था मनोज बाजपेयी को हार्ट अटैक? (PHOTO: Screengrab)

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे महान कलाकारों में से एक हैं. इंडस्ट्री में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है. पिछले 60 सालों में अमिताभ कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने अनगिनत एक्टर्स के साथ काम किया. उन्हीं में से एक मनोज बाजपेयी भी हैं जिन्होंने हाल ही में बिग बी से जुड़ा अपना एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया.

मनोज बाजपेयी की जाने वाली थी जान?

मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी हिट वेब सीरीज 'फैमिली मैन' के सीजन 3 को प्रमोट करने में लगे हुए हैं. इसी बीच वो अमिताभ बच्चन के रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' भी पहुंचे. उनके साथ जयदीप अहलावत और शारिब हाशमी जैसे एक्टर्स भी शामिल थे. इस एपिसोड के प्रोमो भी सामने आए जिसमें अमिताभ, तीनों एक्टर्स संग खूब मस्ती-मजाक और डायलॉगबाजी करते नजर आए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

इसी दौरान एक और प्रोमो क्लिप सामने आया, जिसमें मनोज बाजपेयी ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हैं जिसमें अमिताभ भी शामिल थे. एक्टर ने कहा, 'अमित जी ने एक बार मुझे मार दिया था. मुझे हार्ट अटैक आ जाता, सिर्फ अमित जी के कारण. ये पूरा प्लान किया गया था मुझे ऊपर ले जाने के लिए. मैं हक्का-बक्का रह गया कि ये इन्होंने क्या बोला.' इस बीच अमिताभ, मनोज को टोकते रहे. उन्होंने एक्टर से कहा कि आप जो सच्चाई है, वो बोल दीजिए. अंत में मनोज कहते हैं, 'इन्होंने मेरी जान ले ली थी.'

क्या था मनोज बाजपेयी-अमिताभ बच्चन का किस्सा?

फैंस इस क्लिप को देखकर चौंक गए हैं. उन्हें ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि आखिर अमिताभ बच्चन ने मनोज बाजपेयी के साथ ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनकी जान जाने वाली थी. हालांकि, मनोज ये किस्सा कई सालों पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर सुना चुके हैं. 

ये घटना उनके साथ तब हुई थी, जब वो बिग बी के साथ फिल्म 'अक्स' में काम कर रहे थे. इस फिल्म में रवीना टंडन भी शामिल थीं. दरअसल, फिल्म में एक सीन था जिसमें मनोज बाजपेयी को एक पानी के झरने से नीचे कूदना था. ये स्टंट काफी खतरनाक था. उन्हें करीब 85 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगानी थी. मनोज ने बताया था कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो ये स्टंट करने से घबरा रहे थे.

इस सीन में मनोज के साथ अमिताभ भी थे. जब एक्टर ये स्टंट नहीं कर पा रहे थे, तब फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने उनसे बिग बी का हाथ पकड़ने के लिए कहा. मगर बिग बी के मजाकिया अंदाज ने मनोज बाजपेयी को थोड़ा और डराया. अमिताभ ने एक्टर से कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए, तो वो उनकी पत्नी जया और पूरे परिवार को बता दें. इस बात से मनोज घबरा गए और उन्होंने अमिताभ से कहा कि उन्हें ये सुनकर हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि वो पहले ही डरे हुए हैं.

