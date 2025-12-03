रसिका दुग्गल पर भड़कीं मालिनी अवस्थी, एक्ट्रेस को कहा दोगला, ऐसा क्या हुआ?

रसिका दुग्गल इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. मिर्जापुर में उनके किरदार को खूब सराहा गया. पर इस वक्त एक्ट्रेस ट्रोर्ल्स के निशाने पर हैं. वो 'एनिमल' फिल्म पर दिए गए बयान को लेकर ट्रोल हो रही हैं. अब मालिनी अवस्थी ने रसिका दुग्गल के कमेंट पर अपनी राय रखी है. जानते हैं कि फोक सिंगर ने एक्ट्रेस को लेकर क्या कहा.
'एनिमल' पर कमेंट करके फंसी रसिका
रसिका दुग्गल एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इवेंट में उन्होंने कहा कि 'मैं जो काम नहीं करूंगी वो है मिसॉजिनी का जश्न मनाना और प्रोपेगैंडा फिल्मों का हिस्सा बनना. मैं ऐसी चीजों को बर्दाशत नहीं कर सकती.' एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो 'एनिमल' करना पसंद करती हैं? इस पर उन्होंने कहा कि 'नहीं. मैं ऐसे किरदार करना चाहूंगी, जिसकी राजनीति मेरी राजनीति से मिलती-जुलती हो. असल जिंदगी में मैं बीना त्रिपाठी नहीं हूं. लोगों की हत्या और पुरुषों के साथ गलत बर्ताव नहीं करती हूं.'
लोक गायिका मलिनी अवस्थी ने सोशल मीडिया पर रसिका के बयान की आलोचना की. मंगलवार, 2 दिसंबर को उन्होंने X पर एक वीडियो शेयर किया. वो लिखती हैं कि 'मिर्जापुर में मिसेज त्रिपाठी का किरदार निभाने वाली एक महिला की तरफ से ये सुनना दोगलेपन की निशानी है.'
यूजर्स ने किया ट्रोल
'एनिमल' फिल्म पर दिए गए बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी एक्ट्रेस का मजाक बनाते दिखे. यूजर ने लिखा कि ये एक बड़ा मजाक है. मिर्जापुर मिसॉजिनी (महिला विरोधी, जो पुरुष महिलाओं को कमतर समझते हैं) से भरा हुआ है, फिर शो में काम क्यों किया? अन्य ने लिखा कि मुझे लगता है कि ऐसे कलाकार मजबूरी में इस तरह की बात करते हैं, ताकि लाइमलाइट में आ सकें.
देखना होगा कि रसिका बयान को लेकर हो रही ट्रोलिंग और मालिनी अवस्थी के कमेंट का क्या जवाब देती हैं. या फिर देती भी हैं या नहीं. वर्कफ्रंट की बात करें, तो रसिका को आखिरी बार 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' में देखा गया, जो 10 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी.