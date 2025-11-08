scorecardresearch
 

अश्लील डांस मूव्स के लिए ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, एक्ट्रेस माही विज ने किया रिएक्ट, Video

मलाइका अरोड़ा अपने नए गाने के लिए ट्रोल हो रही हैं. मलाइका के लिए लोगों के भद्दे कमेंट देखने के बाद एक्ट्रेस माही विज ने टीजर पर अपना रिएक्शन दिया है.

मलाइका अरोड़ा का सॉन्ग शनिवार को रिलीज होगा (PHOTO: Screengrab)
बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा जब भी डांस फ्लोर पर आती हैं, अपने डांस मूव्स से तहलका मचा देती हैं. अब मलाइका जल्द ही रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह के गाने 'चिलगम' में नजर आएंगी. गाने का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें मलाइका कातिलाना मूव्स करती नजर आ रही हैं. टीजर सामने आने के बाद कई लोग उन्हें अश्लील मूव्स के लिए ट्रोल कर रहे हैं. एक्ट्रेस माही विज ने 'चिलगम' गाने पर अपना रिएक्शन दिया है. 

ट्रोल हुईं मलाइका
इधर 'चिलगम' गाने का टीजर रिलीज हुआ, उधर मलाइका को ट्रोल किया जाने लगा. कुछ ने कहा कि गाना सेक्सी नहीं बल्कि वल्गर लग रहा है. कुछ ने मेकर्स से इसे डिलीट करने की मांग की. एक यूजर ने लिखा, ये इसलिए वल्गर लग रहा है, क्योंकि मलाइका इसे ठीक से कर नहीं पा रही हैं. यही चीज तृप्ती डिमरी के 'मेरे महबूब' गाने में भी हुई थी.

यूजर ने कहा कि पहले कोरियोग्राफर बहुत ही ओपन और वल्गर मूव्स प्लान करते हैं. जब एक्ट्रेस उसे सही से नहीं कर पाती, तो उन्हें ऑनलाइन शर्मिंदा किया जाता है. दूसरे ने कहा कि कृपया ये वीडियो हटा दीजिए. अन्य ने लिखा कि मलाइका कृपया ठीक से बिहेव करना शुरू करें. कुछ लोगों ने म्यूजिक वीडियो को क्रिंज﻿ बताया. एक ने कहा कि मलाइका के पुराने प्रोजेक्ट्स देखिए और इसमें कितना फर्क है. 

माही विज ने किया रिएक्ट
मलाइका अरोड़ा के लिए लोगों के भद्दे कमेंट देखने के बाद एक्ट्रेस माही विज ने टीजर पर अपना रिएक्शन दिया है. वो लिखती हैं कि सबसे हॉट महिला. इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाई. 

हालांकि, हनी सिंह और मलाइका अरोड़ा ने अभी तक पूरी कंट्रोवर्सी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. फैन्स को हनी सिंह और मलाइक के रिएक्शन का बेसब्री से इंतजार है. म्यूजिक वीडियो शनिवार, 8 नवंबर को रिलीज होने वाला है. ये पहला मौका नहीं है जब किसी एक्ट्रेस या सिंगर को गाने के लिए ट्रोल किया जा रहा है. इससे पहले तृप्ती डिमरी और गुरु रंधावा जैसे सेलेब्स भी ट्रोल हो चुके हैं. 

वैसे आपको हनी और मलाइका की केमिस्ट्री कैसी लगी?

---- समाप्त ----
