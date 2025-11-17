scorecardresearch
 

अरबाज संग तलाक-अर्जुन को डेट करने पर ट्रोल हुईं मलाइका, हेटर्स को दिया जवाब, बोलीं- मैं टॉक्सिक...

अरबाज खान संग जब मलाइका अरोड़ा का सालों का रिश्ता टूटा था तो एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया गया था. फिर जब उन्होंने अर्जुन कपूर संग अपनी डेटिंग को कंफर्म किया था, तभी भी उन्हें लोगों ने खूब खरी-खोटी सुनाई. अब एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को जवाब दिया है.

हेटर्स को मलाइका अरोड़ा ने दिया जवाब (Photo: Instagram/@malaikaaroraofficial)
बॉलीवुड की ब्यूटी और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा फैंस के दिलों पर राज करती हैं. 50 की उम्र में भी वो खूबसूरती में कई यंग हसीनाओं पर भारी पड़ती हैं. मगर पर्सनल लाइफ में आए उतार-चढ़ाव को लेकर मलाइका को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है. अब उन्होंने अपने हेटर्स को जवाब दिया है. 

ट्रोलिंग पर क्या बोलीं मलाइका?

अरबाज खान संग सालों की शादी टूटने के बाद मलाइका को काफी तगड़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. वहीं, उम्र में छोटे अर्जुन कपूर को डेट करने पर भी लोगों ने एक्ट्रेस को खरी-खोटी सुनाई थी. मगर मलाइका किसी की बातों पर ध्यान नहीं देतीं. वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने में यकीन रखती हैं. 

मगर अब मलाइका ने हेटर्स को जवाब दिया है. HT संग बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- मैंने अपनी ग्रोथ पर फोकस करना सीख लिया है. दूसरों की नेगेटिव बातों से मैं प्रभावित नहीं होती हूं. ट्रोल्स तो ट्रोल्स ही रहेंगे. उनका काम है बोलना, लेकिन मैं टॉक्सिसिटी का हिस्सा नहीं बनती हूं. मेरे लिए मेरा परिवार, दोस्त और मेरी अपनी मानसिक शांति ज्यादा मायने रखती है. 

एक्टिंग से ज्यादा मलाइका को है इस चीज से प्यार?

मलाइका अरोड़ा ने ये बात भी मानी है कि एक्टिंग उन्हें पसंद है, लेकिन एक्टिंग से उन्हें उतनी खुशी नहीं मिलती, जितनी डांस परफॉर्मेंस से मिलती है. एक्ट्रेस बोलीं- यह सच है कि एक्टिंग ने मुझे कभी भी डांस नंबर परफॉर्म करने जैसा जोश नहीं दिया. मैं एक्टिंग एन्जॉय करती हूं, लेकिन डांस मुझे अपना घर जैसा लगता है. 

मलाइका की बात करें तो वो इन दिनों टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में जज की कुर्सी संभालती नजर आ रही हैं. उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू और सिंगर शान भी शो के जज पैनल का हिस्सा हैं. मलाइका को शो में काफी पसंद किया जा रहा है. वो इससे पहले भी कई रियलिटी शोज को जज कर चुकी हैं. 

