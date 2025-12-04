scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

माधुरी दीक्ष‍ित ने डॉ नेने से की थी लव मैरिज, 6 महीने तक किया डेट, पहली बार खोला राज

माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी लाइफ में डॉ नेने को पाकर खुद को काफी भाग्यशाली मानती हैं. डॉ नेने उनकी जिंदगी की एक बड़ी ब्लेसिंग हैं. इतनी बड़ी कि फिल्मी करियर भी उनके आगे कुछ नहीं.

Advertisement
X
पति से कैसे हुई माधुरी दीक्षित की मुलाकात? (Photo: Instagram @drneneofficial)
पति से कैसे हुई माधुरी दीक्षित की मुलाकात? (Photo: Instagram @drneneofficial)

90 के दशक में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शामिल थीं. फिर जब माधुरी ने डॉ श्रीराम नेने से शादी की तो सबकुछ पीछे छोड़ दिया. शोबिज से माधुरी ने किनारा कर लिया. पति के साथ यूएस शिफ्ट हो गईं. शादी के कुछ साल बाद माधुरी वापस इंडिया आईं. दोनों बेटे भी साथ आए. माधुरी को एक बार फिर से बॉलीवुड में पैर जमाने में समय लगा. 

पर माधुरी का मानना है कि उनके लिए डॉ नेने लाइफ की बड़ी ब्लेसिंग रहे हैं, न कि उनका फिल्मी करियर. माधुरी ने रणवीर अल्हाबादिया के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि जब मैं शादी कर रही थी तो करियर को पीछे छोड़ने को लेकर असमंजस में थी. मैं उस समय अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी. लग रहा था कि कहीं एक खराब पार्टनर मेरी जिंदगी तबाह न करे दे या फिर मेरे करियर पर अगर एक बार ब्रेक लगा तो बाद में पता नहीं पटरी पर कब आ पाए. 

माधुरी ने 26 साल बाद किया खुलासा
माधुरी ने कहा- कई बार मैं शादी को लेकर अपने कजिन्स से बात करती थी तो वो लोग मुझे समझाते थे. क्योंकि मुझे एक्टिंग और सिनेमा से प्यार था. मेरा करियर ऐसा था कि हर दिन मेरे लिए मस्ती-मजाक का दिन हुआ करता था. कभी-कभी सोचती थी कि मैं किसी के साथ कैसे रह सकती हूं या फिर कोई मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं. मैंने शादी के बारे में करियर के बीच में कभी सोचा ही नहीं था. 

सम्बंधित ख़बरें

Shriram Nene Madhuri Dixit
माधुरी के बेटों को नहीं 'स्टार' बनने की जरूरत, डॉक्टरी छोड़ यूट्यूबर बने पति 
Madhuri Dixit's photo.
लाइव परफॉर्मेंस में माधुरी दीक्षित पर फेंकी गई थी चीजें, हुई हूटिंग, बोलीं- डर गई थी...  
Madhuri Deepika
Deepika की 8 घंटे वाली डिमांड पर Madhuri बोलीं... 
Madhuri Dixit
एक्टिंग छोड़ राजनीति में शामिल होंगी Madhuri? 
Madhuri Dixit with her husband Dr shriram Nene
माधुरी के स्टारडम से अनजान पति डॉ.नेने, नहीं देखी थीं फिल्में, कैसे हुआ मिलन? 
Advertisement

मैं मूवी करियर के बीच डॉ नेने से मिली थी. उन्हें मुझे लेकर आइडिया ही नहीं था कि मैं एक बड़ी मूवी स्टार हूं. हम करीब 6 महीने तक एक-दूसरे से मिले. हमें प्यार हुआ और फिर हमने तय किया कि शादी करते हैं. तो मेरी ये लव मैरिज थी, न कि अरेंज. 

आर्ट और साइंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है माधुरी-नेने की शादी
माधुरी ने बताया कि डॉ नेने और उनके बीच प्यार, इज्जत और एडमायरेशन है. हम दोनों ने एक-दूसरे को हमेशा कुछ भी करने में पुश ही किया है. कभी किसी को रोका नहीं. हमारी शादी आर्ट और साइंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है. डॉ नेने ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दी है और मदद भी की है. 

हम दोनों को मेरे भाई ने मिलवाया था. करीब 6 महीने डेट किया और उसके बाद शादी करने का फैसला लिया. जब लगा कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही हैं, तभी चीजों को आगे बढ़ाया गया. डॉ नेने डॉक्टर हैं, इस बात ने भी मुझे काफी डेडिकेशन दी है. वो अपने मरीजों को लेकर काफी जागरूक रहते हैं. वो उन्हें सुनते हैं और काफी पढ़ने के बाद उन्हें सही इलाज देने में भरोसा रखते हैं. 

करियर पर की माधुरी ने बात
माधुरी ने कहा- करियर तो मेरा अभी भी है और आगे भी रहेगा. पर मेरे पति मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग हैं. क्योंकि मैं ये सोचकर चलती हूं कि अगर आप अपनी निजी जिंदगी में खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी अचीव कर लें, आप खुश नहीं हो सकेंगे. क्योंकि आपके पास कोई होगा ही नहीं जिसके साथ आप अपनी खुशियां शेयर कर सकें. एक दिन लोगों को आपको भूल जाना है और उस समय आपके साथ कौन होगा? आपका कम्पैनियन. इसलिए वो मेरी जिंदगी में एक खास जगह रखते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement