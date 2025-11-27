फाइटर पायलट बनेंगे रणबीर-विक्की, लव एंड वॉर के सेट से वायरल हुई फोटो

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' अगले साल की सबसे ज्यादा मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है. इन सब के बीच फिल्म के लीड एक्टर्स, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की एक नई बिहाइंड-द-सीन्स फोटो वायरल हुई. जिन्हें देखकर फैंस गदगद हो गए है.

रणबीर और विक्की का धांसू लुक वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो में रणबीर कपूर और विक्की कौशल पूरी एयर फोर्स यूनिफॉर्म पहने एक फाइटर जेट के पास खड़े दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'रणबीर कपूर लव एंड वॉर के सेट से. उनके पीछे बंद हो चुका MiG-21 फाइटर जेट है. #LoveAndWar ने MiG-21 की आखिरी ऑपरेशनल उड़ानों को कैप्चर किया. क्या शानदार पल है.

RANBIR KAPOOR FROM THE SETS OF LOVE AND WAR!!!!🔥🔥



Behind them is the discontinued MiG-21 fighter jet. #LoveAndWar captured the final operational flights of MiG-21. What a legendary moment! pic.twitter.com/3LhrvlJPZ4 — Sunny (@Cinegeeek) November 26, 2025

सोशल मीडिया पर इस फोटो पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. विक्की और रणबीर का स्वैग लोगों को काफी पसंद आ रहा है. दोनों एक्टर पायलट वाला स्वैग दिखाते दिख रहे हैं. फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि दोनों कितने एक जैसे लग रहे हैं. एक यूजर ने तो लिख दिया, '1000 करोड़ कमाएगी ये फिल्म.'

फिल्म की रिलीज को लेकर फंसा पेंच

बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली और उनकी टीम को सलाह दी है कि मार्च 2026 तक लव एंड वॉर की शूटिंग खत्म की जाए. रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर चाहते हैं कि लव एंड वॉर और रामायणम् में कम से कम 4 महीने तक का गैप हो. एक तरफ जहां रणबीर जून में अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं तो वहीं संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म को अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज करना चाहते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

रणबीर-विक्की और आलिया की ये मचअवेटेड फिल्म लव एंड वॉर अगले साल यानी 2026 को रिलीज की जाएगी. भंसाली लंबे समय बाद एक लव स्टोरी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए एक दम तैयार हैं. प्रोडक्शन की कमान भी भंसाली ने ही संभाली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये है. युद्ध के बैकग्राउंड पर सेट फिल्म की कहानी में ग्रैंड विजुअल्स, इमोशनल डेप्थ और हाई-स्टेक्स ड्रामा का मिक्स होने की उम्मीद है.



