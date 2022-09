Lalit Modi-Sushmita Sen के ब्रेकअप की खबरें सुन खुशी से झूमे यूजर्स, वायरल हुए फनी मीम्स

ये प्यार नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए...! ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिश्ते को देखकर अब फैंस को यही कहावत याद आ रही है. सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सुष्मिता सेन और ललित मोदी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दोनों के ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में हैं.

क्या ललित मोदी- सुष्मिता सेन का हुआ ब्रेकअप?

सुष्मिता सेन और ललित मोदी को अपने रिश्ते को ऑफिशियल किए अभी कुछ ही समय हुआ है और अभी से ही दोनों के ब्रेकअप की अफवाहें चर्चा में बनी हुई हैं. हालांकि, सुष्मिता सेन और ललित मोदी ने तो एक दूसरे संग अलग होने के बारे में कुछ ऑफिशियली नहीं कहा है. लेकिन ललित मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ बदलाव देखकर कई यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि दोनों सेलेब्स के बीच कुछ तो गड़बड़ है.

वायरल हुए फनी मीम्स

सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप की खबरें सामने आने के बाद कई मीमर्स एक्टिव मोड में आ गए हैं. वे सोशल मीडिय पर स्टार कपल के ब्रेकअप को लेकर कई फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स सुष्मिता और ललित मोदी के ब्रेकअप की खबरों पर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने हम साथ साथ हैं फिल्म का पोस्टर शेयर करके बताया कि स्टार कपल के ब्रेकअप के बाद सिंगल बॉयज- 'ये तो सच है कि भगवान है' गाना गा रहे हैं.

वहीं, एक दूसरे यूजर ने एक मीम में बताया कि ललित मोदी के सुष्मिता सेन का नाम उनके बायो से डिलीट करने के बाद नेटिजन्स कह रहे हैं- समझ नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा.

यहां देखिए ललित मोदी और सुष्मिता सेन के ब्रेकअप की खबरें सामने आने के बाद कैसे-कैसे मीम्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं-

क्यों वायरल हुईं सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप की खबरें?

दरअसल, जब ललित मोदी ने सुष्मिता सेन संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था, तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी डिसप्ले पिक्चर (DP) और बायो चेंज किया था. ललित मोदी ने सुष्मिता सेन संग अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई थी. सुष्मिता सेन के बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा था- अपनी पार्टनर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं. माई लव सुष्मिता सेन.

लेकिन अब ललित मोदी ने इंस्टाग्राम से सुष्मिता सेन संग अपनी प्रोफाइल फोटो हटा दी है. इतना ही नहीं, बल्कि ललित मोदी ने बायो से सुष्मिता सेन के लिए लिखा हुआ लविंग मैसेज भी हटा दिया है. इसी के बाद से दोनों के ब्रेकअप की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं.