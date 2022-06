Phir Na Aisi Raat Aayegi Song: 'फिर ना ऐसी रात आएगी...' लाल सिंह चड्ढा के गाने में अरिजीत सिंह की आवाज ने जीता फैंस का दिल

फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का नया गाना 'फिर ना ऐसी रात आएगी' आखिरकार रिलीज हो गया है. इस गाने को सुनने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह अब तक के सबसे इमोशनल म्यूजिक में से एक है. प्रीतम द्वारा रचित इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है. कुछ समय पहले आमिर खान ने करीना कपूर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसमें करीना को यह कहते हुआ देखा गया था कि फिल्म का गाना 'फिर ना ऐसी रात आएगी' बेस्ट सॉन्ग ऑफ द डिकेड है.

आमिर खान ने टी-सीरीज के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव होने के साथ गाने को लॉन्च किया. साथ ही उन्होंने कुछ यंग प्रोलीफिक माइंडस के साथ प्यार और दिल टूटने पर चर्चा भी की. इससे पहले 'लाल सिंह चड्ढा' के दो गाने- 'कहानी' और 'मैं की करां' ने संगीत प्रेमियों के दिल को छू लिया था. ट्विटर पर अब नए गाने की खूब तारीफ हो रही है.

अरिजीत सिंह की आवाज पर दिल हारे फैंस

अरिजीत सिंह की मधुर आवाज को एक बार फिर सुनने के बाद फैन अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं. कई ट्विटर यूजर्स ने गाने को लेकर ट्वीट किए हैं. कुछ ने तो इसे मास्टरपीस भी बता दिया है. यूजर ने ट्वीट किया, 'मास्टरपीस. इतना प्यार से गाया है ना अरिजीत सिंह ने. बहुत मधुर आवाज है.' दूसरे ने लिखा, 'इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम बहुत अच्छी है. यह गाने लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ने वाले हैं.'

Masterpiece ❤️👌

itna peyar se gaya haina Arijit Sir ne speechless 😍👌👌

Arijit Singh voice nailed it..his soulful voice and What a beautiful composition by Pritam Super...😍❤️#PhirNaAisiRaatAayegi#LaalSinghChaddha #AmirKhan #ArijitSingh #Pritam pic.twitter.com/iX7Xw4P7Q9 — VEER (@VEERTAN07) June 24, 2022

When Oooooo oooooo part comes in #PhirNaAisiRaatAayegi song



Me and my bois : pic.twitter.com/JmekcrimYM — Arijit Singh_FC7 (@ArijitSingh_FC7) June 24, 2022

The music album of that movie is so heart touching.These songs will leave a mark on people's minds for a lifetime.I don't know how much more beautiful the movie will be.#PhirNaAisiRaatAayegi #LaalSinghChaddha #AamirKhan #ArjitSingh @AKPPL_Official pic.twitter.com/jeiJlDG46j — Atik (@Atik41842937) June 24, 2022

What a Magical Voice of #ArijitSingh and Terrific melody of #Pritam

I Repeat “BIG HIT”

Old school music wins!

This Film’s album is love , Calm and Smooth.😍#PhirNaAisiRaatAayegi #LaalSinghChaddha #AamirKhan https://t.co/tpFFSE181L — “ (@Shakti_Kumaar) June 24, 2022

E tou gold hai ❤️🔥



The best from #LaalSinghChaddha album till now...#PhirNaAisiRaatAayegi ❤️❤️



Arijit Singh Once again 🔥🔥



Arijit × Pritam × Amitabh combo ❤️ pic.twitter.com/yE6BtsB0wt — Being Wasim :) (@SalmanWasim02) June 24, 2022

After a dull patch,

Arijit Singh is back with #PhirNaAisiRaatAayegi.



Best song of #LaalSinghChaddha so far.



Each released song better than the previous one. — KEKD on 30th December|Tiger3 on EID 23 (@BeingSaurebh) June 24, 2022

The song of the year so far. This film has one of the best albums of recent times.#PhirNaAisiRaatAayegi#LaalSinghChaddha pic.twitter.com/MPCktqOkOd — raj gupta (@rajgupt47509254) June 24, 2022

लाल सिंह चड्ढा को डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने बनाया है. इस फिल्म के साथ आमिर खान और करीना कपूर की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी. दोनों को इससे पहले फिल्म 3 इडियट्स में देखा गया था. लाल सिंह चड्ढा, हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम्प का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. इससे साउथ एक्टर नागा चैतन्य अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं. ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का क्लैश अक्षय कुमार की रक्षा बंधन से होने वाला है.