Film wrap: 'कपिल शर्मा शो' में हुआ झगड़ा, बॉबी देओल के आगे शाहरुख ने झुकाया सिर

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. टीवी एक्ट्रेस जिया मानेक ने 21 अगस्त 2025 को शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर शादीशुदा होने की जानकारी दी है. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वारा भास्कर ने कहा, अखिलेश यादव की पत्नीं डिंपल यादव पर उनका क्रश है. इसके अलावा कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की जोड़ी धमाल मचाती है. लेकिन सेट से एक वीडियो लीक हुआ है. जिसमें दोनों के बीच लड़ाई हो रही है.
'कपिल शर्मा शो' में झगड़ा, सेट छोड़कर गए कृष्णा? कीकू संग हुई बहस, बोले- आवाज ऊंची...
'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' फैंस को सालों से एंटरटेन कर रहा है. शो में कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की जोड़ी धमाल मचाती है. लेकिन सेट से एक वीडियो लीक हुआ है. जिसमें दोनों के बीच लड़ाई हो रही है.
शॉर्ट ड्रेस पहनने पर ट्रोल हुई 66 साल की एक्ट्रेस, हेटर्स को लगाई फटकार, बोली- जलन...
नीना गुप्ता बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती है. हालांकि कई बार उन्हें बिंदास एटीट्यूड के लिए ट्रोल किया जाता है.
'गोपी बहू' ने गुपचुप रचाई शादी, पति की बांहों में दिखी नई नवेली दुल्हन, कौन है दूल्हा?
टीवी एक्ट्रेस जिया मानेक ने 21 अगस्त 2025 को शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर शादीशुदा होने की जानकारी दी है. जिया ने एक्टर वरुण जैन को अपना साथी बनाया है.
डिंपल यादव पर है स्वरा भास्कर को क्रश, बोलीं- दुनिया में सब होते हैं बाइसेक्शुअल
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वारा भास्कर अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में स्वरा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है. इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, अखिलेश यादव की पत्नीं डिंपल यादव पर उनका क्रश है.
बॉबी देओल के आगे शाहरुख खान ने झुकाया सिर, फिर बोले- शुक्रिया मेरे बेटे के साथ...
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जल्द ही आने वाला है. इसका प्रीव्यू 20 अगस्त को रिलीज हुआ है. जिसमें बॉबी देओल अहम रोल में है. प्रीव्यू के दौरान एक्टर शाहरुख खान बॉबी देओल के आगे सिर झुकाते दिखे.