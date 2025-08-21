Film wrap: 'कपिल शर्मा शो' में हुआ झगड़ा, बॉबी देओल के आगे शाहरुख ने झुकाया सिर

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. टीवी एक्ट्रेस जिया मानेक ने 21 अगस्त 2025 को शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर शादीशुदा होने की जानकारी दी है.

