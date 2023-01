'वो बादशाह और मैं झंडू बाम हूं', शाहरुख खान की पठान का जलवा देख बोले KRK, 500 करोड़ कमाने का किया दावा

कमाल राशिद खान उर्फ KRK अपने आप को हमेशा बड़ा फिल्म क्रिटिक बताते हैं. उन्होंने हमेशा ही इस बात को ठाने रखा है कि वो बॉलीवुड के हर छोटे-बड़े स्टार से ऊपर हैं. हालांकि शाहरुख खान के सामने कोई कैसे अपनी बराबरी कर सकता है. यही अब केआरके के साथ हुआ है. उन्होंने अब खुद अपने शब्दों में माना है कि वो 'झंडू बाम' हैं.

केआरके ने खुद को बताया 'झंडू बाम'

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने देश-विदेश के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. 'पठान' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद केआरके ने ऐलान कर दिया है कि इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 500 से 600 करोड़ होगा.

इसी के साथ एक दावा जो केआरके ने किया वो ये है कि उन्होंने शाहरुख खान को अपनी फिल्म का नाम बदलने के लिए कहा था. केआरके ने ट्वीट कर इस बारे में बताया है. वो लिखते हैं, 'मैं शाहरुख खान को मना रहा था और उनसे दरख्वास्त कर रहा था कि अपनी फिल्म पठान का नाम बदल लें. लेकिन उन्हें यकीन था कि ये नाम परफेक्ट है. और आखिरकार उन्होंने साबित कर दिया है कि वो आज भी बॉलीवुड के बादशाह हैं और मैं उनके सामने 'झंडू बाम' हूं.'

Film #Pathaan is holding strongly today. So Day3 business can be ₹25-30Cr! And now lifetime business can be Rs.500 to 600. Means this film can become all time biggest blockbusters in the history of Bollywood. Congrats Bhai Jaan @iamsrk !👏

I was insisting and asking @iamsrk to change name #Pathaan. But he was sure that this name is perfect. And finally he has proved that he is still Badshah of Bollywood and I am a “Jandu Baam” in front of him.🤪😂