JugJugg Jeeyo: करण जौहर के बाद वरुण धवन पर KRK ने साधा निशाना, बोले- एक्टिंग के लिए मिलने चाहिए थे 2 रुपये

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' के बाद क्रिटिक्स की नजर वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'जुग जुग जियो' पर थी. इस फैमिली ड्रामा फिल्म का प्रमोशन पूरी स्टार कास्ट ने जोरों-शोरों से किया था. न जाने कितनी सिटीज में जाकर इन्होंने फिल्म को प्रमोट किया था. मीडिया से रूबरू हुए थे. सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म से नीतू कपूर ने भी फिल्मों में कमबैक किया. जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है, उन्हें मनीष पॉल और अनिल कपूर का ह्यूमर काफी पसंद आया है. हालांकि, फिल्म के रिव्यूज पर अगर गौर किया जाए तो वह काफी मिक्स्ड हैं.

अबतक 'जुग जुग जियो' ने 56 करोड़ तक की कमाई कर ली है. पूरे हफ्ते फिल्म सक्सेसफुली बॉक्स ऑफिस पर रन हुई है. कहा जा रहा है कि यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हो सकती है. इस साल 'भूल भुलैया 2' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' पहले से ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हैं. दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई हैं, लेकिन एक्टर-फिल्म क्रिटीक और ट्रेड एनालिस्ट केआरके (कमाल आर खान) के आंकड़ें कुछ और ही कहते हैं.

