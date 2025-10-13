KBC वाले बच्चे की सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग, बचाव में उतरी सिंगर चिन्मयी, पूछे तीखे सवाल

अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के खास एपिसोड 'KBC जूनियर' में गुजरात के इशित नाम का बच्चा आया. जिसने इस एपिसोड में महानायक बिग बी के साथ काफी गलत व्यवहार किया. जिस वजह से सोशल मीडिया पर ऑडियंस का पारा चढ़ा हुआ है. न सिर्फ बच्चे को बल्कि उसके पेरेंट्स को भी इस समय काफी हेट मिल रही है. अब इस बीच फेमस सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने इशित का सपोर्ट किया है.
चिन्मयी श्रीपदा ने क्या लिखा?
सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट का जवाब दिया, जिसमें इशित को ट्रोल किया गया था. पोस्ट की शुरुआत में लिखा था, 'इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला बच्चा.'. इसे रिपोस्ट करते हुए चिन्मयी ने लिखा, 'एक एडल्ट ने ट्वीट करके लिखा कि सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला बच्चा. ट्विटर पर ये शख्स बदजुबानी करने वाले लोगों में से रहे हैं. जब बच्चों की मौत एक कफ सिरप से हुई थी, तब इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा था. बच्चे की यह फोटो पूरे तंत्र के बारे में बहुत कुछ कहती है. ये सब लोग एक अति-उत्साहित बच्चे को निशाना बना रहे हैं. इन लोगों ने खुद को बड़ा बना लिया है.'
सोशल मीडिया यूजर्स को दिया जवाब
चिन्मयी के इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'यह बच्चा अमिताभ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था- जो एक वयस्क है, और यह ठीक नहीं है. बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं. बच्चे बड़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते.' इसका जवाब देते हुए सिंगर ने लिखा, 'कोई भी सामान्य एडल्ट यह समझेगा कि किसी बच्चे के व्यवहार का आकलन टीवी पर उसके पांच मिनट के दिखावे से नहीं करना चाहिए. फिर भी, यहां के एडल्ट सामान्य नहीं माने जाते.'
वहीं एक यूजर ने लिखा, 'कम से कम एक बात तो मैं आपसे सहमत हूं...हम लोग बदजुबानी करते हैं. अपनी भाषा पर गौर कीजिए मैडम...' इस पर चिन्मयी ने जवाब दिया, 'मेरी भाषा ठीक है. मैं आपके सोशल ग्रुप में से नहीं हूं, जिन्हें किसी महिला को सिर्फ इसलिए सेक्स वर्कर कहना पड़े क्योंकि उन्हें कोई राय पसंद नहीं.'
आखिर क्या था पूरा मामला?
दरअसल केबीसी में इशित ने अमिताभ बच्चन से कहा था, 'मुझे गेम के रूल्स पता हैं इसलिए आप अभी मुझे रूल मत समझाना'. इसके बाद अमिताभ के द्वारा ऑप्शन पढ़े जाने से पहले ही इशित ने कई सवालों के जवाब दिए. जब अमिताभ बच्चन ने उनसे रामायण से जुड़ा सवाल पूछा, तो इशित ने इस पर ऑप्शन पूछा, लेकिन होस्ट को बार-बार टोकते हुए कहा, 'अरे लॉक करो.' हालांकि इशित ने गलत जवाब दिया था. इसके बाद बिना किसी जीत के उन्हें यह शो छोड़ना पड़ा. इस वीडियो के बाद इशित की काफी ट्रोलिंग हुई.
कौन हैं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा?
बता दें कि चिन्मयी श्रीपदा फिल्म इंडस्ट्री की फेमस सिंगर हैं. उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित कई भाषाओं में गाने गाए हैं. इसके अलावा उन्होंने संगीतकार AR रहमान के साथ भी काम किया है. उन्होंने कई एक्ट्रेस के लिए डबिंग भी की है.