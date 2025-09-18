scorecardresearch
 

विराट कोहली-रोहित शर्मा के दीवाने हैं करीना के बेटे, मां से की ये डिमांड

करीना कपूर ने बताया है कि उनके बेटे तैमूर को क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा बेहद पसंद है. वो आजकल क्रिकेट के शौकीन हो गए हैं और अपनी मां से कई सारी डिमांड भी करते रहते हैं.

विराट कोहली को पसंद करते हैं करीना के बेटे तैमूर (Photo: Instagram@kareenakapoorkhan, @virat.kohli)
क्रिकेट की दीवानगी इंडिया में काफी ज्यादा है. बॉलीवुड में भी कई सेलेब्रिटी क्रिकेट पसंद करते हैं. एक्ट्रेस करीना कपूर खान बताती हैं कि उनके बड़े बेटे तैमूर को भी क्रिकेट पसंद है. वो अपनी मां से क्रिकेट को लेकर कई सारी बातें किया करते हैं. इसी बीच तैमूर की डिमांड्स भी आती हैं जिसे करीना चाहकर भी पूरा नहीं कर पाती हैं.

मां करीना से तैमूर ने की कौनसी डिमांड?

करीना ने हाल ही में अपनी ननद सोहा अली खान के शो 'All about her' पर पेरेंटिंग से जुड़ी कई सारी बातें की. एक्ट्रेस ने बताया कि अब उनके बेटे तैमूर क्रिकेट देखा करते हैं. उन्हें क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत पसंद है. तैमूर अक्सर अपनी मां करीना से दोनों क्रिकेटर्स के बैट की भी डिमांड करते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soha (@sakpataudi)

करीना का कहना है, 'तैमूर मुझसे सिर्फ एक ही चीज पूछता रहता है कि क्या आपकी रोहित शर्मा और विराट कोहली से दोस्ती है? क्या आप उन्हें मैसेज करके उनसे उनका बैट मेरे लिए मांग सकती हैं? मगर मैं उसे कहती हूं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. मैं उन्हें उतना नहीं जानती हूं कि उन्हें मैसेज करके उनका बैट मांग सकूं.'

तैमूर की क्रिकेट को लेकर दीवानगी, क्या बनेंगे क्रिकेटर?

ये पहला मौका नहीं है जब तैमूर की क्रिकेट को लेकर दीवानगी का किस्सा सुनने मिला है. पिछले साल वो अपने पिता सैफ अली खान के साथ जब लंदन में थे, तब वहां भी तैमूर क्रिकेट खेलते नजर आए थे. उन्हें यूके के कई प्रोफेशनल कोच की तरफ से बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग भी मिल रही थी. पिता सैफ संग इंटरनेशनल क्रिकेट मास्टर्स क्लब में तैमूर के बिताए हुए पलों को शेयर भी किया गया था. ऐसे में फैंस के मन में यही सवाल था कि क्या अब वो अपने दादा और परदादा की तरह क्रिकेट का रास्ता चुनेंगे.

बता दें कि तैमूर के दादा मंसूर अली खान पटौदी और परदादा इफ्तिखार अली खान पटौदी, दोनों ही भारत की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं. दोनों अपने समय में भारत के कप्तान भी रहे. इफ्तिखान अली खान पटौदी इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं. वहीं मंसूर अली खान पटौदी सिर्फ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले. हालांकि वो इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट का हिस्सा रह चुके हैं.

