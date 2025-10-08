सैफ-करीना की शादी के खिलाफ था समाज, बताया था 'लव जिहाद', बोलीं सोहा अली खान

शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान की 1968 में हुई इंटर कास्ट मैरिज ने कुछ रूढ़िवादी लोगों को परेशान किया था. लेकिन इसके चार दशक बाद भी जब उनके बेटे सैफ अली खान ने एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी की, तब भी समाज का रूढ़िवादी हिस्सा नाराज हो गया था. सैफ के बाद उनकी छोटी बहन सोहा अली खान ने भी एक्टर कुणाल खेमू से इंटर कास्ट मैरिज की थी.

हाल ही में एक इंटरव्यू में सोहा अली खान से कुणाल खेमू संग उनकी शादी के दौरान हुए हंगामे के बारे में पूछा गया. उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने 'घर वापसी' और 'लव जिहाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने यह भी बताया कि सैफ और करीना की 2012 में हुई शादी के दौरान भी ऐसा ही हंगामा हुआ था.

सोहा अली खान की शादी में हुआ हंगामा?

नयनीदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में सोहा से पूछा गया कि क्या यह हंगामा उन तक पहुंचा था. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह मुझ तक पहुंचा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मेरे प्रियजन, जिनकी मैं परवाह करती हूं और जिनका मैं सम्मान करती हूं, मेरे साथ हैं, तब तक सब ठीक है. बहुत सारे नफरत करने वाले होंगे, बहुत सारी आवाजें होंगी, और यह भी ठीक है. मुझे सभी के अपनी राय रखने से कोई परेशानी नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये चीजें, जैसे इंटर कास्ट मैरिज... जब कुणाल और मैंने शादी की, जब करीना और भाई ने शादी की, तब भी बहुत सारी अजीब बातें हुईं. लव जिहाद, घर वापसी, हर तरह के अजीब हेडलाइंस बनाए गए. आप जानते हैं न जो बोला जाता है- तुमने हमारा एक लिया, अब हम तुम्हारा एक लेंगे.'

बीता वक्त था ज्यादा आजाद

सोहा ने कहा कि कभी-कभी लोग सिर्फ कहने के लिए चीजें कहते हैं और अपने शब्दों की गंभीरता को नहीं समझते. उन्होंने इस हंगामे की तुलना उस शोर से की, जो शायद उनके माता-पिता को अपनी शादी के समय परेशान करता था. एक्ट्रेस ने कहा कि वह समय शायद 'ज्यादा आजाद' था. सोहा ने कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ लोग इन बातों पर विश्वास भी नहीं करते, लेकिन लोग सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए चीजें कहते हैं... कई मायनों में शायद 60 का दशक ज्यादा आजाद समय था. और कुछ मायनों में, जैसा कि आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं, लोग थोड़े असहिष्णु, थोड़े अधिक चरमपंथी, और थोड़े अधिक आत्मकेंद्रित हो गए हैं.'

शर्मिला ने याद किए पुराने दिन

इससे पहले ट्विंकल खन्ना के यूट्यूब चैनल ट्वीक पर बातचीत में शर्मिला ने याद किया था कि उनकी और मंसूर की शादी से पहले उन्हें धमकी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि 'गोलियां बोलेंगी'. एक्ट्रेस ने बताया था, 'मेरे परिवार ने फोर्ट विलियम में शादी का आयोजन किया था, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता थी कि कुछ हो सकता है. बहुत सारी धमकियां थीं. लेकिन फोर्ट विलियम ने आखिरी मिनट में मना कर दिया क्योंकि कुछ बारातों का सेना से कुछ संबंध था. अंत में उन्हें किसी राजदूत मित्र का बड़ा घर मिला.' मंसूर और शर्मिला की शादी 43 साल तक चली. 2011 में मंसूर का निधन हो गया था.

