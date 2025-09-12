scorecardresearch
 

Feedback

जब संजय संग शादी बचाने को गोवा गई थीं करिश्मा, करीना ने हेटर्स को दिया था जवाब

करीना कपूर और करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सुपरकूल सिस्टर्स में से एक हैं. दोनों हर कदम पर एक-दूसरे का ढाल बनकर खड़ी रहती हैं. बहन करिश्मा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर करीना का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने करीना और संजय कपूर को लेकर क्या कहा था.

Advertisement
X
कैसा था करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता (PHOTO: Instagram @kareenakapoorkhan, Screengrab)
कैसा था करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता (PHOTO: Instagram @kareenakapoorkhan, Screengrab)

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की अचानक मौत से उनका परिवार टूट गया है. इस साल जून में लंदन में पोलो खेलते हुए संजय की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मधुमक्खी निगलने से उनका निधन हुआ. करिश्मा के एक्स हसबैंड के निधन के बाद उनकी जायदाद को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच करीना कपूर का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी पर दिया था. 

बहन की शादी पर क्या बोली थीं करीना?
2003 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर शादी के बंधन में बंधे थे. शादी से उन्हें दो बच्चे समायरा और कियान हुए. शादी के कई साल बाद कपल में अनबन शुरू हो गई थी और 2016 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. तलाक से पहले करिश्मा और संजय की शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा था. जिस पर बात करते हुए करीना ने कहा था कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है. 

'हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों ने पहले से ही शादी टूटने की भविष्यवाणी कर दी है. लेकिन हमें पता है कि ये सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा.' आगे उन्होंने कहा-अरे भाई, ऐसी कौन सी शादी है जिसमें परेशानियां न हों? लेकिन जब पूरा मामला सबके सामने बहस के लिए आ जाता है, तो उसे सुलझाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल हो जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Karisma Kapoor Sunjay Kapur
संजय कपूर संग शादी से पहले करिश्मा ने छुपाया था रिश्ता? 
Sunjay Kapur,Karisma Kapoor
क्यों टूटी थी संजय कपूर से करिश्मा की शादी? कपल ने एक दूसरे पर लगाए थे गंभीर आरोप  
Karisma Kapoor’s children filed a suit in the Court
करिश्मा के बच्चों की कोर्ट से गुहार- पिता की संपत्ति में मेरा भी हक, आज अदालत ने कहा ये! 
HC orders priya sachdev
'जाली वसीयत बनाकर पिता की प्रॉपर्टी से किया गया बेदखल', करिश्मा के बच्चों का कोर्ट में दावा  
Who are karisma-sunjay kids?
संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद से चर्चा में आए करिश्मा के बच्चे, क्या करते हैं समायरा-किआन?  
Advertisement

करीना ने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि ये रिश्ता बिलकुल कामयाब होगा. मेरी बहन और संजय कपूर एक-दूसरे से प्यार करते हैं. हां, उन्हें परेशानियां हुईं, लेकिन वो मीडिया की लगातार ध्यान देने से और बढ़ गईं. गोवा में, जहां वे छुट्टियों में मनमुटाव दूर करने गए थे. लेकिन कैमरा वहां भी उनके पीछे पहुंच गया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गईं. 

संजय कपूर ने की थी तीन शादी 
संजय कपूर की पहली शादी नंदिता मथानी से हुई थी. नंदिता से तलाक के बाद उन्होंने करिश्मा संग घर बसाया, लेकिन उनका ये रिश्ता भी असफल रहा. करिश्मा से तलाक के बाद उन्होंने प्रिया सचदेवा को अपना साथी बनाया. इस शादी से वो एक बेटे के पिता बने.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement