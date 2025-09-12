जब संजय संग शादी बचाने को गोवा गई थीं करिश्मा, करीना ने हेटर्स को दिया था जवाब

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की अचानक मौत से उनका परिवार टूट गया है. इस साल जून में लंदन में पोलो खेलते हुए संजय की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मधुमक्खी निगलने से उनका निधन हुआ. करिश्मा के एक्स हसबैंड के निधन के बाद उनकी जायदाद को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच करीना कपूर का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी पर दिया था.

बहन की शादी पर क्या बोली थीं करीना?

2003 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर शादी के बंधन में बंधे थे. शादी से उन्हें दो बच्चे समायरा और कियान हुए. शादी के कई साल बाद कपल में अनबन शुरू हो गई थी और 2016 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. तलाक से पहले करिश्मा और संजय की शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा था. जिस पर बात करते हुए करीना ने कहा था कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है.

'हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों ने पहले से ही शादी टूटने की भविष्यवाणी कर दी है. लेकिन हमें पता है कि ये सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा.' आगे उन्होंने कहा-अरे भाई, ऐसी कौन सी शादी है जिसमें परेशानियां न हों? लेकिन जब पूरा मामला सबके सामने बहस के लिए आ जाता है, तो उसे सुलझाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल हो जाता है.

करीना ने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि ये रिश्ता बिलकुल कामयाब होगा. मेरी बहन और संजय कपूर एक-दूसरे से प्यार करते हैं. हां, उन्हें परेशानियां हुईं, लेकिन वो मीडिया की लगातार ध्यान देने से और बढ़ गईं. गोवा में, जहां वे छुट्टियों में मनमुटाव दूर करने गए थे. लेकिन कैमरा वहां भी उनके पीछे पहुंच गया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गईं.

संजय कपूर ने की थी तीन शादी

संजय कपूर की पहली शादी नंदिता मथानी से हुई थी. नंदिता से तलाक के बाद उन्होंने करिश्मा संग घर बसाया, लेकिन उनका ये रिश्ता भी असफल रहा. करिश्मा से तलाक के बाद उन्होंने प्रिया सचदेवा को अपना साथी बनाया. इस शादी से वो एक बेटे के पिता बने.

