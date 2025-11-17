scorecardresearch
 

Feedback

नेपोटिज्म काम दिला सकता है, लेकिन करियर नहीं बना सकता- बोलीं करीना कपूर खान

बॉलीवुड डीवा करीना कपूर खान खुद, फैन्स की चहेती एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. करीना जब भी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं तो काफी खुले विचार के साथ रखती हैं. हाल ही में नेपोटिज्म पर करीना ने अपनी राय रखी.

Advertisement
X
नेपोटिज्म पर बोलीं करीना कपूर खान (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)
नेपोटिज्म पर बोलीं करीना कपूर खान (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)

करीना कपूर खान फैन्स की फेवरेट हैं. जब-जब सोशल मीडिया पर ये कुछ पोस्ट करती हैं, फैन्स इनके दीवाने हो जाते हैं. इंटरव्यूज में भी ये मुद्दों पर अपनी राय काफी खुलकर रखती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने नेपोटिज्म पर कहा कि ये आपको काम दिला सकता है, लेकिन करियर नहीं बना सकता. 

करीना ने रखी नेपोटिज्म पर राय
करीना ने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि कपूर खानदान में पैदा हुईं. जिनका फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से बोलबाला रहा. फिल्मी बैकग्राउंड से आने का कुछ तो फायदा मिला. करीना के लिए एक्टिंग फील्ड के काफी सारे दरवाजे खुले. वो खुद को भाग्यशाली तो मानती हैं, लेकिन करीना का ये भी कहना है कि इंडस्ट्री में टैलेंट, कंसीस्टेंसी और ऑडियन्स से लगातार मिलने वाला प्यार भी मायने रखता है. तभी कोई इंसान इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकता है. 

We The Women में बात करते हुए करीना ने कहा- नेपोटिज्म से आप डेब्यू तो कर सकते हो, लेकिन करियर नहीं बना सकते. करियर आपका आपके टैलेंट के दम पर ही बनेगा. ऑडियन्स जब आपको अपनाती हैं तभी आपकी किस्मत तय होती है. आपका सरनेम क्या है, वो मायने नहीं रखता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Ranbir kapoor in Netflix docu-series 'Dining with Kapoors'
करीना रणबीर करिश्मा, एक छत के नीचे पूरा कपूर खानदान, रिलीज हुआ ट्रेलर 
Katrina Vicky Kareena
Katrina Kaif के मां बनने पर Kareena ने जताई खुशी, बोलीं... 
Kareena Kapoor celebrates Indian womens team victory over Australia
वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचीं भारतीय महिला टीम, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई 
ibrahim with taimur and jeh
Taimur-Jeha-Ibrahim की दिवाली फोटो वायरल, जानें... 
Soha ali khan, kareena kapoor
पटौदी परिवार में दिवाली का जश्न, करिश्मा-करीना संग चहकीं सोहा, भाई सैफ संग दिखा बॉन्ड 
Advertisement

आदर जैन ने भी नेपोटिज्म पर कही थी ये बात
ई-टाइम्स संग बातचीत में आदर जैन ने भी नेपोटिज्म पर कहा- लोग नेपोटिज्म पर बात करते हैं. पर मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिला. मैं करीना और रणबीर कपूर का कजिन हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 50 फिल्मों में काम करने के लिए मिल जाए. ब्रैंड्स डील्स मिल जाएंगी या फिर एंडॉर्समेंट्स के लिए प्लान मिल जाएंगे. मैं तो खुद को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं देखता हूं. 

करीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार एक्ट्रेस को अवनी कामत सिंघम के किरदार में फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' में देखा गया था. रोहिट शेट्टी की ये कॉप यूनिवर्स फिल्म थी. रोहित की ये फिल्म साल 2024 में आई थी. इसमें करीना के अलावा टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण भी शामिल थे. 

करीना के पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं. अक्सर ही ये मुंबई में स्पॉट होती हैं. फैन्स भी इनकी एक झलक पाकर काफी खुश होते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement