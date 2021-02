बधाई हो करीना-सैफ! बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए पटौदी का स्वागत

करीना कपूर खान ने आज अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. करीना और सैफ अली खान के घर एक और बेटा आ गया है. इस बच्चे के आगमन से बॉलीवुड की यह जोड़ी खुशी से फूली नहीं समा रही है. फैंस दोनों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं और अब बॉलीवुड सेलेब्स की बधाइयों का सिलसिला भी चल निकला है.

सेलेब्स ने दी सैफीना को बधाई

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी और सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा अली खान संग अन्य ने करीना और सैफ को बेटे के जन्म पर बधाई दी है. जहां मनीष ने ट्विटर की मदद से इस जोड़ी को शुभकामनाएं दीं तो वहीं अन्य ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर की है.

Congratulations to my dearest #KareenaKapoorKhan and fabulous #SaifAliKhan