BoycottLaalSinghChaddha को करीना कपूर ने किया इग्नोर, तो भड़क गए यूजर्स, बोले- इनकी जगह दिखाओ...

लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म को लेकर बढ़ रहे निगेटिव माहौल पर आमिर खान के बाद करीना कपूर ने भी अपना रिएक्शन दिया. लेकिन करीना ने #BoycottLaalSinghChaddha ट्रेंड पर कुछ ऐसा कह दिया है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया. फिल्म के साथ अब करीना के बयान पर भी बहस छिड़ गई है, लोग करीना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

करीना कपूर ने क्या कहा?

बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड पर रिएक्ट करते हुए करीना कपूर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा- ऐसा हो रहा है क्योंकि आज हर किसी की एक आवाज है. अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं. हर किसी का विचार है. तो इसलिए, अगर ऐसा होने जा रहा है तो आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखना होगा. वरना आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. इसी वजह से मैं इसे गंभीरता से नहीं लेती.

''मैं बस वो पोस्ट करती हूं जो मैं करना चाहती हूं. मेरे लिए ऐसा है कि ये एक मूवी है जो रिलीज होने जा रही है और हर किसी के अपने विचार होंगे. बस इतना ही.अगर फिल्म अच्छी है, तो मुझे विश्वास है कि ये किसी भी चीज से आगे निकल जाएगी. काफी हद तक, रिएक्शंस भी अच्छे होंगे. मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में किसी भी चीज से आगे निकल जाएंगी.''

करीना कपूर का बयान सामने आने के बाद लोग उनपर भड़क रहे हैं और एक्ट्रेस को एरोगेंट बता रहे हैं. करीना के बयान से नाराज होकर लोगों ने एक बार फिर से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा को फुल एग्रेशन के साथ ट्रेंड करना शुरू कर दिया है.

क्या कह रहे लोग?

एक यूजर ने करीना को ट्रोल करते हुए लिखा- लाल सिंह चड्ढा की वजह से करीना कपूर खान अलग ही लेवल पर हैं. उनकी एरोगेंस और इग्नोरेंस. उन्हें लगता है कि दर्शक उनसे नीचे हैं.



I'll not watch Laal Singh Chaddha for three reasons 1. Aamir Khan 2. Kareena Kapoor's arrogance 3. I've watched Forrest Gump

Aapki yeh waali movie to super floppy hogi.



iska main reason #KareenaKapoorKhan ka ahankar hai.



Kyonki No one can force the audience to watch her movie.



So #BoycottLaalSinghChaddha