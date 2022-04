Kareena Kapoor ने किया भाभी Alia Bhatt का फैमिली में स्वागत, बोलीं- वेलकम मिसेज कपूर

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Ki Shadi: 14 अप्रैल 2022, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के जीवन की यादगार तारीख बन गई है. चंद करीबियों के बीच कपल ने सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं. रणबीर-आलिया की खुशियों में हर कोई खुश नजर आ रहा है. चारों तरफ सेलिब्रेशन का माहौल है. इस बीच करीना ने भी कपूर परिवार की नई सदस्य के लिये एक इंस्टा पोस्ट शेयर की है.

आलिया के लिये करीना की इंस्टा पोस्ट

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक हो चुके हैं. इनके चेहरे की खुशी हर किसी के चेहरे पर खुशी ला रही है. रणबीर की खुशियों में बहन करीना कपूर खान भी काफी एक्साइटेड लगीं. शादी की रस्में पूरी होने के बाद करीना ने आलिया के लिये इंस्टा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, डार्लिंग आलिया फैमिली में स्वागत है. इसके साथ ही करीना ने कई सारे हार्ट इमोजी भी बनाये हैं.

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding Look: रणबीर कपूर ने भरा आलिया की मांग में सिंदूर, सामने आई पहली तस्वीर

रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी लिखी पोस्ट

आलिया भट्ट शादी से पहले से ही कपूर परिवार के बेहद नजदीक रही हैं. शायद इसलिये रणबीर की बहनें उन्हें स्पेशल फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. करीना के अलावा रिद्धिमा ने भी इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए मिसेज कपूर का फैमिली में वेलकम किया है. इस पोस्ट के साथ रिद्धिमा ने आलिया के लिये वी लव यू भी लिखा है.

बेटी की मेहंदी पर महेश भट्ट ने किया स्पेशल काम, हाथों में रचाया दामाद रणबीर का नाम



रिद्धिमा-करीना के अलावा करण जौहर ने भी आलिया और रणबीर के लिये इंस्टा पोस्ट शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की है. पोस्ट में करण ने ये भी मेंशन किया कि अब ऑफिशियली रणबीर उनके दामाद बन चुके हैं. करण, आलिया को अपनी बेटी मानते हैं और शादी की रस्मों के दौरान उन्हें कई बार इमोशनल होते हुए भी देखा गया.

कपूर खानदान ने आलिया का वेलकम कर लिया है. अब हम भी आलिया और रणबीर को मुबारकबाद दे देते हैं. आगे के सफर के लिये दोनों को All The Best!