बॉलीवुड में एक्शन फिल्में बनाने वालों की कमी? करण जौहर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- साउथ की कॉपी...

पिछले काफी समय से बॉलीवुड लोगों के निशाने पर बना हुआ है. इस इंडस्ट्री को लेकर लोग तरह-तरह की बातें बोलते हैं. कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड मेंपल अंदर एक अच्छी एक्शन फिल्म नहीं बन सकती. अब इसी मुद्दे को लेकर फिल्ममेकर करण जौहर का बयान सामने आया है. उन्होंने माना है कि बॉलीवुड में अच्छे एक्शन डायरेक्टर्स की कमी है.

बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर्स की कमी पर क्या बोले करण?

बॉलीवुड पिछले काफी समय से एक अच्छी एक्शन फिल्म बनाने में नाकामयाब रहा है. हाल ही में आई 'वॉर 2' एक एक्शन फिल्म जरूर है. लेकिन लोगों का मानना है कि इसका एक्शन बाकी फिल्मों के मुकाबले फीका है. जिसमें ओरिजिनालिटी की कमी खलती है. हाल ही में एक इंटरव्यू में करण जौहर ने इंडस्ट्री में आई अच्छे एक्शन डायरेक्टर्स की मंदी पर कहा, 'ये हकीकत है कि इंडस्ट्री में अच्छे एक्शन फिल्ममेकर्स की मंदी चल रही है.'

'आप एक या दो नामों से ज्यादा किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं. इंडस्ट्री में कोई इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी एक पूरी पीढ़ी ने दूसरे तरह का हिंदी सिनेमा देखने में अपना समय निकाला है. जो फिल्ममेकर्स रोमांटिक फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, या उस दुनिया से आए हैं. जब वो एक मासी-एक्शन बेस्ड सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कही से उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में उसमें बुरी तरह फेल होते हैं.'

करण के मुकाबले बॉलीवुड किन फिल्मों को बनाने में माहिर?

करण ने आगे साउथ फिल्ममेकर्स एस.एस.राजामौली, प्रशांत नील और संदीप रेड्डी वांगा की तारीफ की, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में मासी-एक्शन फिल्मों को दोबारा से जागरूक किया. उन्होंने ये भी माना, 'हिंदी फिल्ममेकर्स अक्सर अपने आप को उस परिस्थिति में पाते हैं जहां वो सिर्फ साउथ फिल्ममेकर्स की तारीफ करने की कोशिश करते हैं. ना कि वो उनसे सीखकर कुछ अपना क्रिएट करते हैं.'

'लेकिन इस सबके बावजूद मुझे उम्मीद है कि हिंदी सिनेमा अपनी एक खूबी के जरिए काफी अच्छा कर सकती है. शायद हमारे पास एक दमदार मासी-एक्शन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स नहीं हैं. तो, अगर एक्शन फिल्में ना सही, हम सैयारा जैसी रोमांटिक फिल्में बना सकते हैं जिसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए. मुझे मोहित सूरी ने बताया था कि साउथ के फिल्ममेकर्स ने उन्हें कॉल करके उनके काम की तारीफ की थी जो बहुत कम होता है.'

बात करें करण जौहर के प्रोजेक्ट्स की, तो उनकी अगली फिल्म वरुण धवन और जाह्नवी कपूर संग 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है. जो एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें मनीष पॉल, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ जैसे एक्टर्स शामिल हैं. इसकी रिलीज डेट 2 अक्टूबर बताई गई है.

