नेगेटिव लोगों से परेशान हुए करण जौहर, किया क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों-इशारों में काफी कुछ कह दिया.

करण जौहर का क्रिप्टिक पोस्ट (Photo: Instagram/ @karanjohar)
करण जौहर का क्रिप्टिक पोस्ट (Photo: Instagram/ @karanjohar)

बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर अपनी अपकमिंग तेजा सज्जा स्टाटर फिल्म 'मिराई' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. करण के धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म को उत्तर भारत में रिलीज करने की जिम्मेदारी उठाई है. वहीं अब डायरेक्टर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने नेगेटिव लोगों से दूरी जैसे विचार शेयर किए है.

दरअसल करण जौहर ने इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने नेगेटिव को इग्नोर करने, खुद को महत्व देने और अच्छे लोगों का साथ चुनने की सलाह दी है. इसके अलावा उन्होंने सीखते रहने और भरोसा रखने की बात कही. अब उनकी ये पोस्ट वायरल है. 

करण जौहर ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?
करण जौहर की पहली स्लाइड में लिखा, 'लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई मतलब नहीं.' दूसरी स्लाइड में, 'कभी-कभी आपकी कीमत तब समझ आती है, जब आप वहां नहीं होते. इसके बाद वाली स्लाइड में , 'नेगेटिव लोगों को नजर अंदाज करना ही खुद की देखभाल है. इसके अलावा बाकी की स्लाइड में लिखा, 'छोटी-छोटी बातों से विचलित होने से बड़ा काम नहीं होता. हमेशा सीखने की आदत रखनी चाहिए और सही लोग वहीं है जो आपको समझें और साथ दें. इन सारी स्लाइड्स को शेयर करते हुए करण जौहर ने कैप्शन लिखा, 'विचार जिनसे मैं सहमत हूं.'

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

सेलेब्स का क्या आया रिएक्शन?
वहीं करण जौहर की इस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई सेलेब्स ने भी इस पर रिएक्शन दिया. जिसमें एक्टर रोनित रॉय ने लिखा, 'मैं इससे सहमत नहीं. मैं ऊपर बताई बातों पर विश्वास रखता हूं और उनका पालन करता हूं.' इसके अलावा एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने करण जौहर का सपोर्ट किया.

करण जौहर के अपकमिंग प्रोजेक्ट?
बता दें कि करण जौहर अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. ये फिल्म 2 अक्टूर 2025 को रिलीज होगी. ये एक रोमांटिक फिल्म है. जिसमें जान्ह्ववी कपूर के साथ एक्टर वरुण धवन दिखाएं देंगे.

