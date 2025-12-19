scorecardresearch
 
'धुरंधर' का नहीं करण जौहर को डर, क्रिसमस पर ही रिलीज होगी कार्तिक-अनन्या की फिल्म

फिल्म धुरंधर की धमाकेदार सफलता और अवतार: फायर एंड ऐश के बीच करण जौहर अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर रिलीज करने वाले हैं. इस बीच उन्होंने फिल्म रिलीज को लेकर बात की.

फिल्म रिलीज पर बोले करण जौहर (Photo: YOGEN SHAH)

बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर अपनी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही जबरदस्त भीड़ और बड़ी फिल्मों के बीच करण ने साफ कर दिया है कि वह अपनी फिल्म को 25 दिसंबर को ही रिलीज करेंगे. 

गौरतलब है कि करण ने यह फैसला तब लिया है जब आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर भी दस्तक देने वाली है.

बाकी फिल्मों से अलग करण की फिल्म
करण जौहर ने फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इस चुनौतीपूर्ण माहौल पर खुलकर बात की. उन्होंने माना कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर इस बार कई बड़ी फिल्में आमने-सामने हैं. हालांकि, उनका मानना है कि त्योहारों के सीजन में हर अच्छी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त जगह होती है. करण ने कहा कि उनकी फिल्म का कंटेंट बाकी फिल्मों से काफी अलग है, जो इसे भीड़ में एक अलग पहचान दिलाएगा.

'धुरंधर' और 'अवतार' को दी बधाई
अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए करण ने दूसरे मेकर्स की तारीफ करने में भी कोई कंजूसी नहीं दिखाई. उन्होंने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरी टीम को बधाई दी. आपको बता दें कि 'धुरंधर' ने अपने दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर बॉलीवुड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके साथ ही उन्होंने जेम्स कैमरून की 'अवतार' को लेकर भी पॉजिटिव बात की.

रिलीज की तारीख को लेकर अडिग हैं करण
करण के मुताबिक 25 दिसंबर की तारीख को लेकर वह किसी तरह के दबाव में नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फिल्म को फेस्टिव सीजन में रिलीज करना एक सोची-समझी रणनीति है. उनका मानना है कि छुट्टियां उनके प्रोजेक्ट के लिए एक चुनौती नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर लेकर आएंगी. करण को भरोसा है कि भले ही सिनेमाघरों में कॉम्पिटिशन कड़ा हो, लेकिन उनकी फिल्म का जॉनर बिल्कुल अलग है. यह  ऑडियंस को रोमांटिक वर्ल्ड में ले जाएगी.
 

