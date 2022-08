Karan Johar ने पूछा बेडरूम सीक्रेट, Aamir Khan ने जवाब से उड़ाए होश, हैरान Kareena Kapoor

करण जौहर के मोस्ट पॉपुलर शो कॉफी विद करण 7 में आमिर खान का अलग ही मस्तमौला साइड दिखा. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर की फ्रेंडली वाइब्स देखकर फैंस उनके मुरीद हो गए हैं. आमिर को करण जौहर अपने शो के लिए बोरिंग समझते थे लेकिन इसके उल्ट आमिर ने अपना स्वैग दिखाकर लोगों को खूब एंटरटेन किया.

करण ने आमिर से पूछा प्राइवेट सवाल

आमिर ने करण जौहर की खिंचाई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. ये तक कह दिया उन्हें उनकी मूवी कभी खुशी कभी गम पसंद नहीं आई थी. बस करीना कपूर खान का 'पू' पार्ट अच्छा लगा. रैपिड फायर राउंड में भी आमिर ने सवालों के मजेदार जवाब दिए और लग्जरी हैंपर जीता. इस सेगमेंट में एक मजेदार बात हुई थी जहां करण जौहर ने आमिर से बेहद पर्सनल सवाल पूछने की कोशिश की. लेकिन आमिर तो आमिर हैं, अब जानबूझकर कहें या अनजाने में उन्होंने करण जौहर को वो जवाब नहीं दिया जो वे सुनना चाहते होंगे. आमिर से पूछा गया ये प्राइवेट सवाल क्या था बताते हैं.

करण जौहर का सवाल सुन चौंकी करीना

आमिर खान से करण जौहर का सवाल था- The way to your bed is? इसके जवाब में आमिर खान ने इनोसेंट सा जवाब देते हुए कहा- मैं अपने बेडरूम में हॉल से होकर जाता हूं. फिर हम कॉरिडोर क्रॉस करते हैं और फिर मेरा बेडरूम आता है जहां जाकर मैं सो जाता हूं. आमिर जिस वक्त ये जवाब दे रहे थे करीना और करण दोनों अपनी हंसी रोककर बैठे थे. करण के इस सवाल से करीना भी हैरान हो जाती हैं. वे पूछती हैं- ये क्या सवाल है करण?

आमिर का मजेदार जवाब

करण और करीना की हंसी देखकर आमिर पूछते हैं और कौन सा रास्ता चाहिए बेडरूम का? इस पूरी बातचीत के बीच करण जौहर की हंसी मानो रुकने ना नाम नहीं ले रही थी. कॉफी शो में ऐसे कई मजेदार मोमेंट्स देखने को मिले जहां आमिर खान ने इनोसेंट रिएक्ट किया. जैसे जब करण ने Thirsty फोटोज पर करीना से सवाल किया, उस वक्त भी आमिर को नहीं मालूम था ये क्या होता है. फिर करीना और करण ने उन्हें इसका मतलब समझाया.

आपको कैसा लगा कॉफी शो में आमिर का ये मस्तीभरा अंदाज?