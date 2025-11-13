Phurr Song Teaser: कपिल शर्मा-हनी सिंह को देख हसीनाएं हुईं 'फुर्र', दमदार गाने के लिए हो जाएं तैयार

कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं. कपिल की नई फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' जल्द आने वाली है. ओरिजिनल पिक्चर की तरह इस बार भी कपिल चार हसीनाओं संग इश्क लड़ाते नजर आएंगे. अब इस पिक्चर के गाने 'फुर्र' का टीजर रिलीज हो गया है.

हनी सिंह संग कपिल शर्मा

'फुर्र' गाने के टीजर में कपिल शर्मा के साथ यो यो हनी सिंह को देखा जा सकता है. टीजर की शुरुआत ब्लैक और गोल्डन आउटफिट पहने कपिल शर्मा की एंट्री से होती है. हुस्न की परियों से घिरे कपिल की नजरें कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जा रही हैं. इसके बाद उन्हें हनी सिंह मिलते हैं. गाने में हनी भी कपिल की पटाई लड़कियों को तांक रहे हैं. तीन हसीनाएं- त्रिधा चौधरी, आयशा खान और पारुल गुलाटी दोनों को छोड़कर चली जाती है और वो अकेले रह जाते हैं. अंत में हनी भी पूछते हैं- किस किसको प्यार करूं दोबारा से?

14 नवंबर को हनी सिंह और कपिल शर्मा का ये दमदार गाना रिलीज हो रहा है. इस गाने को हनी सिंह के साथ सिंगर जोश बरार ने गाया है. इसके लीरिक्स राज बरार ने और रैप लियो ग्रेवाल ने लिखा है. गाने का म्यूजिक काफी बढ़िया है, जो आपके कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. 'फुर्र' के टीजर ने ही फैंस के बीच उत्साह भर दिया है. पूरा सॉन्ग सुनने के लिए सभी तैयार हो गए हैं.

सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही कपिल

साल 2015 में कपिल शर्मा ने फेमस प्रोड्यूसर जोड़ी अब्बास मस्तान की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' से अपना डेब्यू किया था. अब 10 सालों के बाद कपिल 'किस किस को प्यार करूं 2' के साथ दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं. इस फिल्म में भी उन्हें 4 हीरोइनों के साथ रोमांस करते, उन्हें पागल बनाने और प्यार के चक्कर में भाग दौड़ करते देखा जाएगा. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

