तीन शादियां, प्यार का कन्फ्यूजन और धर्म का तड़का, 10 साल बाद क्या कपिल शर्मा फिर करेंगे कमाल?

साल 2015 में आई 'किस किसको प्यार करूं' ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया था. कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग, तीन-तीन पत्नियों का कन्फ्यूजन, झूठ पर झूठ और बढ़ता हुआ हंगामा- ये सब इतना मजेदार था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी हिट साबित हुई. अब एक दशक बाद कपिल शर्मा पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं.

लेकिन सवाल यही है- क्या वही मैजिक 2025 में भी दोहराया जा सकेगा? इस सवाल को पूछने की वजह कई हैं.

पहली फिल्म का चला जादू

2015 की किस किसको प्यार करूं कई कारणों से पसंद की गई थी- कपिल शर्मा का पहला फिल्मी अवतार, सिचुएशनल कॉमेडी का हल्का-फुल्का तड़का, बिना किसी भारी लॉजिक के साफ-सुथरा मनोरंजन, तीन पत्नियों के बीच फंसा कपिल, एक कॉमिक गोल्ड सिचुएशन. ये फिल्म उस समय की ऑडियंस के लिए 'हंसने-हंसाने' वाला परफेक्ट मसाला थी.

10 साल बाद चैलेंज क्यों बड़ा है?

एक दशक में दर्शकों का स्वाद काफी बदल चुका है. अगर कहें कि OTT ने कहानी की क्वालिटी और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं तो गलत नहीं होगा. सिचुएशनल कॉमेडी के लिए अब ताजा, चतुर लेखन की जरूरत होती है. दर्शक अब सिर्फ फेस वैल्यू पर फिल्म नहीं देखते. यानी, केवल '3 पत्नियों का कन्फ्यूजन' अब पहले जैसा WOW फैक्टर नहीं देगा.

हालांकि 'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में इस बार धर्म, रिश्तों की उलझन और बदलते समाज का एक नया तड़का जोड़ा जा रहा है, ताकि कहानी में कुछ नयापन लग सकें या नया स्वाद शामिल हो. इस बार फिल्म में तीन पत्नियों के साथ कपिल की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसके चक्कर में तीन शादियों का कंफ्यूजन निकलकर आता है.

कपिल शर्मा की फिल्मी जर्नी: मैजिक टू मिसफायर

ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि कपिल की पिछली दो फिल्मों की परफॉर्मेंस मिली-जुली रही. फिरंगी (2017) जो कि एक पीरियड ड्रामा + कॉमेडी का मिश्रण थी. कपिल ने इस फिल्म में एक्टिंग और प्रोड्यूसिंग दोनों का बोझ उठाया. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. ऑडियंस को कहानी उतनी कनेक्ट नहीं कर पाई.

इसके बाद 2023 में आई ज्विगाटो, कपिल के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी गई. क्रिटिक्स ने उनकी जमकर तारीफ की लेकिन थिएटर में बिजनेस कम ही रहा. ये फिल्म OTT पर ज्यादा पसंद की गई.

इसलिए अब सवाल ये भी है कि क्या कपिल फिर से वही पॉपुलर ‘कॉमेडी किंग’ वाला जादू जगा पाएंगे? क्योंकि 10 साल बाद भी कपिल को तीन पत्नियों की ही उलझन से अपने फिल्मी करियर को ट्रैक पर लाने की कोशिश करनी पड़ रही है.

किस किसको प्यार करूं 2: नया मसाला, नया कन्फ्यूजन?

सीक्वल में फिर से कई पत्नियों का कन्फ्यूजन, झूठ की चेन रिएक्शन, धर्म-कल्चर का हल्का-फुल्का तड़का, मॉडर्न रिलेशनशिप के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. यानी फिल्म इस बार सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि आज के माहौल से रिलेट करने के लिए भी बनाई जा रही है.

क्यों हो सकती है ये फिल्म सफल?

अगर ऊपरी तौर पर देखें तो, ये फिल्म- फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी की कमी की जगह भर सकती है. कपिल की टाइमिंग आज भी बेमिसाल है. दर्शक हल्की-फुल्की फिल्मों की ओर वापस लौट रहे हैं. कपिल अगर- अपनी शानदार टाइमिंग, नया अंदाज और मजबूत स्क्रिप्ट, तीनों को साथ लेकर चलें, तो किस किसको प्यार करूं 2 फिर से दर्शकों का दिल जीत सकती है.

फैंस में अभी से जबरदस्त एक्साइटमेंट है, कपिल का मैजिक इस बार हंसी, इमोशन और नए ट्विस्ट के साथ लौट सकता है.

