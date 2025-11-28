15 साल से इंडस्ट्री में एक्ट्रेस, एक शो ने बदली किस्मत, बिजनेसवुमन बनकर छाईं, चलाया करोड़ों का कारोबार

स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर देख फैंस हंसी से लोटपोट हो गए हैं. इसमें कपिल एक नहीं बल्कि 4 हीरोइनों संग रोमांस करेंगे. एक्ट्रेस पारूल गुलाटी मूवी में उनकी ऑनस्क्रीन पत्नियों में से एक हैं. पारूल को लंबे समय बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. वो इंडस्ट्री की उन हसीनाओं में शुमार हैं जो एक्ट्रेस होने के साथ एक सफल एंटरप्रन्योर भी हैं.

बिजनेसवुमन भी हैं पारूल

पारूल ने 2017 में हेयर एक्सटेंशन कंपनी 'निश हेयर' की शुरुआत की थी. वो निश हेयर की फाउंडर और सीईओ हैं. मिनिमल फंडिंग के साथ शुरू किया गया ये बिजनेस आज उन्हें करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है. शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में उन्होंने अपने बिजनेस को पिच किया था. शार्क अमित जैन के साथ उनकी डील पक्की हुई थी. पारुल की कपंनी आज इंडियन हेयर केयर इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुकी है. उनकी कंपनी का दावा है कि वो 100 फीसदी ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन बनाते हैं.

कैसे शुरू किया एक्टिंग करियर?

सफल बिजनेसमैन होने के साथ पारुल ने एक्टिंग को लेकर अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ा है. वो शोबिज में लगातार एक्टिव रही हैं. एक्टिंग और बिजनेस में वो तालमेल बैठाकर रखती हैं. हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी, तेलुगू मूवीज में भी काम किया है. पारूल ने बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया था. कई ब्रैंड डील्स को एंडोर्स किया. वो हरियाणा की मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में पैदा हुई थीं. 2013 में लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट (RADA) से उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.

17 साल की उम्र में पारूल एक्टिंग में अपना करियर बनाने मुंबई आई थीं. उन्हें फेसबुक पर ऑडिशन का मैसेज मिला था. उन्हें शो 'ये प्यार ना होगा कम' में सपोर्टिंग रोल मिला. इसके बाद वो कितनी मोहब्बत है 2, पीओडब्ल्यू- बंदी युद्ध के, हक से, गर्ल्स हॉस्टल, सेलेक्शन डे, इलीगल, योर ऑनर, मेड इन हेवन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में दिखी हैं.

पारुल भले ही 15 साल से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से ही लाइमलाइट में आई हैं. शार्क टैंक इंडिया में दिखने के बाद से उनका करियर ग्राफ अप हुआ. साथ ही उनके बिजनेस ने भी ग्रो किया है. पारूल ने कान्स 2024 अटेंड किया था. ये पल उनके लिए मेमोरेबल रहा. अब फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' उनके एक्टिंग करियर को कितना माइलेज देगी, ये देखना मजेदार होगा.



