'किस किस को प्यार करूं 2' में कपिल शर्मा की 'दुल्हन' बनीं ये 4 हीरोइनें, कौन हैं?

कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' लंबे इंतजार के बाद दर्शकों को फिर से हंसाने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हाल ही में फिल्म का टीजर सामने आया है. जिसमें कपिल और उनकी 4 दुल्हनों की झलक सामने आई. ये फैमिली एंटरटेनर 12 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म में कपिल के साथ आयशा खान, हिरा वरीना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी नजर आएंगी.

जानते हैं कपिल की इन चारों दुल्हनों के बारे में

आयशा खान

आयशा खान को एक वक्त कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में जानते थे. बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर आयशा ने मुनव्वर की क्लास लगाई थी. आयशा ने मुनव्वर को एक्सपोज किया. उनके डबल डेटिंग करने का खुलासा किया. बिग बॉस ने आयशा को लाइमलाइट दिलाई. इसके बाद वो शो बालवीर रिटर्न्स में दिखीं.

Mukhachitram मूवी से तेलुगू डेब्यू किया. फिल्म जाट में काम किया. उन्होंने वेब शो 'दिल को रफू कर ले' में काम किया. कई साउथ मूवीज में आइटम सॉन्ग किए. अपनी एक्टिंग से आयशा ने सबका दिल जीता. अब वो बॉलीवु़ड में कपिल शर्मा के अपोजिट डेब्यू कर रही हैं. कम लोग जानते हैं कि आयशा ने बिग बॉस में आने से पहले साल 2000 में शो 'कसौटी जिंदगी की' में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया था.

पारुल गुलाटी

पारुल गुलाटी एक्ट्रेस होने के साथ एंटरप्रन्योर भी हैं. वो हेयर एक्सटेंशन ब्रांड निश हेयर की CEO और फाउंडर हैं. पारुल ने पंजाबी मूवीज में भी काम किया है. 2010 में टीवी शो कितनी मोहब्बत है 2 से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था. उन्होंने प्रोजेक्ट हक से, गर्ल्स हॉस्टल, ये प्यार ना होगा कम, हे प्रभु, मेड इन हेवन 2, यॉर हॉनर में काम किया है.

त्रिधा चौधरी

त्रिधा चौधरी को फैंस आश्रम सीरीज की बबीता के लिए याद करते हैं. वो हिंदी के अलावा बंगाली और तेलुगू फिल्मों में दिखी हैं. टीवी शो दहलीज में वो नजर आई हैं.

हिरा वरीना

फिल्म लवयात्रि में आयुष शर्मा के अपोजिट दिखी एक्ट्रेस वरीना हुसैन तो आपको याद ही होंगी. अब वो नाम बदलकर हिरा वरीना हो चुकी हैं. स्पिरिचुअल और न्यूमेरोलॉजिकल वजहों से उन्होंने अपना नाम बदला. लवयात्रि उनकी डेब्यू फिल्म थी. लेकिन मूवी ने खास धमाल नहीं मचाया था. उन्होंने दबंग 3 में आइटम सॉन्ग 'मुन्ना बदनाम हुआ' किया था. वो मूल रूप से अफगानिस्तानी हैं. मॉडलिंग से करियर शुरू कर वो एक्टिंग में आईं.

