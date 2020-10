कंगना रनौत ने संजय राउत को मारा ताना, बोलीं- मेरे टूटे सपने आज मुस्कुरा रहे हैं

कंगना रनौत का मुंबई स्थित ऑफिस जब से टूटा है तब से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना सांसद संजय रनौत पर निशाना साधने में कोई चूक नहीं की है. कंगना अपने घर और ऑफिस को लेकर महाराष्ट्र सरकार को खरी-खरी सुनाती ही रहती है. ऐसे में अब उन्होंने दशहरे की बधाई देते हुए एक बार फिर संजय राउत पर निशाना साधा है.

कंगना ने हनुमान की मूर्ति और अपने 5 नंबर के बंगले का फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरा टूटा हुआ सपना तुम्हारे चेहरे के सामने मुस्कुरा रहा है संजय राउत. पप्पू सेना मेरा घर तोड़ सकती है मेरी आत्मा नहीं. बंगला उम्बेर 5 आज बुराई पर अच्छाई की जीत मना रहा है. #HappyDussehra.'

My broken dream smiling in your face Sanjay Raut, Pappu sena could break my house but not my spirit, Banglow number 5 is celebrating the triumph of good over evil today #HappyDussehra pic.twitter.com/2i4OnxiPeS

कंगना का आरक्षण पर बड़ा बयान

देश में हमेशा से ही आरक्षण पर बहस होती आई है. ऐसे में कंगना ने एक ट्वीट कर कहा है कि आरक्षण हमेशा गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए. उनकी नजरों में जाति के नाम पर आरक्षण देना ठीक नहीं है. कंगना ने ट्वीट में लिखा- आरक्षण तो हमेशा गरीबी को आधार बनाकर देना चाहिए. जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए. मुझे पता है कि राजपूत समुदाय काफी तकलीफ में है, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति देख भी बहुत दुख होता है.

Reservations should be for the poor not based on cast system... I know how Rajputs are suffering but very sad to read about Brahmins ... https://t.co/0Ds25qLiL0