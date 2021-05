ऑक्सीजन की भरपाई पर कंगना का ट्वीट, यूजर्स बोले- मरीजों को पौधे सूंघाकर जिंदा नहीं रख सकते

एक्ट्रेस कंगना रनौत अब सोशल मीड‍िया पर हर दूसरे दिन छाई रहती हैं. कभी राजनीतिक बयानों को लेकर तो कभी बॉलीवुड पर निशाना साधते, कंगना के बेबाक बयान लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं. सोशल मीड‍िया पर अपनी सनसनी बरकरार रखते हुए कंगना रनौत ने कोरोना वायरस पैन्डेमिक के समय ऑक्सीजन आपूर्त‍ि के संदर्भ में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया है कि वे ट्रोल हो गई हैं. एक के बाद एक तीन ट्वीट्स कर कंगना ने ऑक्सीजन की भरपाई को लेकर कंट्रोवर्स‍ियल बात कह दी है जिसपर यूजर्स भड़क गए और कंगना की क्लास लगा दी है.

कंगना ने सोमवार को ये ट्वीट्स किए हैं. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'हर कोई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाने में लगा है, कई टन ऑक्सीजन सिलिंडर्स ला रहे हैं, कोई बताए कि हम पर्यावरण से ये जो ऑक्सीजन जबरदस्ती ले रहे हैं उसकी भरपाई के लिए क्या कर रहे हैं? लगता है हमने अपनी गलतियों से और आपदा से कुछ नहीं सीखा#PlantTrees'.

Everybody is building more and more oxygen plants, getting tons and tons of oxygen cylinders, how are we compensating for all the oxygen that we are forcefully drawing from the environment? It seems we learnt nothing from our mistakes and catastrophes they cause #PlantTrees — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 3, 2021

दूसरा ट्वीट- 'इंसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की घोषणा के साथ साथ सरकारों को पर्यावरण के लिए भी राहत का ऐलान करना चाह‍िए, जो लोग इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये प्रण भी लेना चाह‍िए कि वे हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर काम करेंगे, हम कब तक इस तरह पर्यावरण को कुछ वापस नहीं देने वाले कीट बने रहेंगे.'

Along with announcing more and more oxygen for humans, governments must announce relief for nature also, people who are using this oxygen should also pledge to work on improving the air quality, for how long we going to be miserable pests only taking never giving back to nature? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 3, 2021

अब आते हैं कंगना की तीसरे ट्वीट पर- 'याद रखें, धरती से अगर कोई भी अन्य जीवन चाहे वो माइक्रोब हो या कोई कीड़ा, गायब होता है तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता और धरती मां की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, वे उन्हें मिस करेंगी पर अगर इंसान गायब हो जाते हैं तो धरती सिर्फ और सिर्फ फूलेगी-फलेगी, अगर आप उससे प्यार नहीं करते या उसके बच्चे नहीं हैं तो आप उसके लिए जरूरी नहीं हैं'.

Remember any other life if disappears from earth even microbes or insects it will affect fertility of soil and Mother Earth’s health she will miss them but if humans disappear Earth will only and only flourish,if you aren’t her lover or child you are just unnecessary #PlantTrees — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 3, 2021

भले ही कंगना ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ लगाने और ऑक्सीजन की भरपाई के लिए पॉज‍िट‍िव बात कही है, पर शायद गलत टाइमिंग की वजह से लोगों को इस वक्त उनकी ये बात पसंद नहीं आई. यूजर्स ने उन्हें कहा- कंगना दीदी अभी वही ऑक्सीजन सिलिंडर्स ही चाह‍िए...अब हॉस्प‍िटल वाले मरीजों को पेड़ पौधे सूंघाकर जिंदा नहीं रख सकते. एक यूजर ने लिखा- पहले तो आप किसी अच्छे साइकेट्र‍िस्ट से ट्रीटमेंट लीज‍िए, तब तक जहर फैलाना बंद कीज‍िए.

aareeeeeeeey kangana didi abhi wahi oxygen cylinders hi cahiye.. ab hospital wale patients ko ped pode sungha ke jinda nahi rakh sakte... pic.twitter.com/AAjMvgW5D0 — #MakingMahool (@shubhamwebsity) May 3, 2021

अरे पुत्री रहने दो ज्यादा जोर मत डालो खोपड़ी पर, गर्मी का मौसम है भूसे में आग लग जाएगी — श्री झाँसाराम जी 🔦 टॉर्च वाले 🚜 (@Jhaansaaram__) May 3, 2021

Whenevr this lady faces a punch of defeats or her master fails sonewhere , She starts her Pant trees wala natak 😂.



Par atmospheric oxygen or purified form of oxygen me fark hai meri maa 😂Uff.

Pattern hai bhaiya 😜 — Rishipriyo Chakraborty (@RishipriyoC) May 3, 2021

Please,you are a very good actress,please don't share your gyan on everything or you will lose your image as an actress too.. — Mitra Mohanty (@mohanty_mitra) May 3, 2021

And there are some people misusing this oxygen because every time they inhale oxygen from nature, they decide to come to Twitter and tweet something and that tweet works as cyanide for others. — MemeHaiNa (@AWittyIntrovert) May 3, 2021

We are fighting two pandemics concomitantly Kangna and corona. — Vikash Sharma (@VikashS63033621) May 3, 2021

At the moment, who are you concerned for? Humans or nature? Planting tree is good and must be done but the timing is not right and tree doesnt grow in a week — Meenakshi (@m_aggarwal3) May 3, 2021

यूजर्स ने कहा ये

यूजर्स ने कंगना को बुरी तरह ट्रोल किया है. एक यूजर ने कंगना के ट्वीट पर लिखा- और कुछ लोग ऑक्सीजन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हर बार जब वे प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, वे ट्व‍िटर पर आने का फैसला लेते हैं और कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जो दूसरों के लिए साइनाइड का काम करता है. इस तरह के कई अन्य ट्वीट्स हैं जो कंगना को बुरा भला कह रहे हैं.

मालूम हो देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचा रखी है. ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की क‍िल्लत हो रही है. ऑक्सीजन की कमी इस वक्त देशव्यापी चिंता बनकर सामने आई है, जिसके लिए विदेश भी भारत को मदद के लिए ऑक्सीजन कंटेनर्स भेज रहे हैं.