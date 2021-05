मार्वल स्टूडियोज के 'Eternals' का फर्स्ट लुक रिलीज, एंजेलिना जॉली की दमदार झलक

मार्वल स्टूड‍ियोज की फ‍िल्मों के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. मार्वल स्टूड‍ियोज ने मार्वल स‍िनेमैट‍िक यून‍िवर्स फेज-4 के नए वीड‍ियो को शेयर किया है. इस वीड‍ियो में मार्वल्स ने फेज 4 मूवी की रिलीज डेट और टाइटल की अनाउंसमेंट कर दी है. इसी के साथ मार्वल्स ने इटर्नल्स का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया है, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे.

वीड‍ियो में मार्वल स्टूड‍ियोज ने पिछले तीन MCU फेज के आइकॉन‍िक मोमेंट्स को भी साझा किए हैं. एवेंजर्स: एंडगेम, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर के दमदार और यादगार पलों के साथ इटर्नल्स का फर्स्ट लुक फैंस के लिए शानदार ट्रीट से कम नहीं है. इटर्नल्स में एंजेल‍ि‍ना जॉली, सलमा हयाक, गेमा चैन, रिचर्ड मैडन और कुमैल ननज‍ियानी जैसे सुपरस्टार्स शामिल हैं. फर्स्ट लुक में एंजेल‍िना जॉली के लुक और स्फूर्ति वाकई फैंस की एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा देती है.

एंजेल‍िना जॉली का दमदार लुक

मार्वल्स स्टूड‍ियोज द्वारा शेयर किए गए वीड‍ियो में सलमा हयाक घोड़े पर बैठी नजर आ रही हैं, वहीं एंजेल‍ि‍ना जॉली तलवार लिए जंग के लिए तैयार देखी जा सकती हैं. मार्वल ने इस वीड‍ियो को साझा करते हुए लिखा- 'इटर्नल्स मार्वल सिनेमैट‍िक यून‍िवर्स के दमदार नए सुपर हीरोज की टीम पेश करती है, पूर्वज जो हजारों सालों से धरती पर गहरे राज की तरह रह रहे हैं. एवेंजर्स: एंडगेम के बाद, तबाही मचाने वाली ताकतों ने उन्हें मानवता के सबसे बड़े दुश्मन द ड‍िव‍ियेंट्स के ख‍िलाफ एकसाथ खड़े होने के लिए ले आया है.'

इस ऑस्कर व‍िनर डायरेक्टर ने बनाई है इटर्नल्स

मालूम हो इटर्नल्स को ऑस्कर विनर डायरेक्टर Chloe Zhao ने लिखा है. नोमैडलैंड के लिए अकैडमी अवॉर्ड जीतने वाली Chloe Zhao इस बार दर्शकों को क्या नया देने वाली है, यह देखना मजेदार होगा.

इसी के साथ बता देते हैं कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी:

- ब्लैक विडो: जुलाई 2021

- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: सितंबर 2021

- इटर्नल्स: अक्टूबर 2021

- स्पाइडर मैन नो वे होम: दिसंबर 2021

- डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीयूनिवर्स ऑफ मैडनेस: मार्च 2022

- थॉर लव एंड थंडर : मई 2022

- ब्लैक पैंथर वकांडा फोरेवर: जुलाई 2022

- द मार्वल्स: नवंबर 2022

- एंटमैन एंड द वास्प क्वांटूमेनिया: फरवरी 2023