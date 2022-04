Dhaakad के टीजर में दिखा क्वीन Kangana Ranaut का धाकड़ अंदाज, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

कंगना रनौत स्टारर 'धाकड़' का टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर में वो बदमाश जासूस के किरदार में दिखाई दे रही हैं, जो दुश्मनों से मुकाबला करते हुए और अपने ही खेल में उन्हें हराते हुए अपने एक्शन स्किल्स का प्रदर्शन करती है. एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने और एक तूफान खड़ा करने के लिए कंगना अलग-अलग रूप धारण करती दिखती हैं.

धाकड़ में कंगना का धाकड़ रूप

फिल्म को विशाल पैमाने पर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स के साथ प्रदर्शित किया गया है, जो इंटरनेशनल स्तर पर इस शैली में बनाई गई फिल्मों के बराबर हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने कई मार्शल आर्ट रूपों और युद्ध तकनीकों को सीखा है, एजेंट अग्नि बनने के लिए उन्होंने हैंड टू हैंड कॉमबैट सीखा है. कंगना स्टारर इस एक्शन फिल्म में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता और शाश्वत चटर्जी के साथ-साथ कई पावर पैक्ड एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं.

विलेन की भूमिका में दिखेंगे अर्जुन रामपाल

अर्जुन रामपाल विलेन की भूमिका निभा रहे हैं और उनका विलन मोड काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है. इसके लिए उन्होंने अपने लुक पर भी खासा काम किया है. एक्टर ने एक्शन सीन्स को परफेक्ट दिखाने के लिए महीनों तक कड़ी मेहनत भी की है. इतना ही नहीं, कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल के बीच की केमिस्ट्री को दर्शकों के एक्ससाइटमेन्ट के लिए और भी मजेदार बनाया गया है. उनकी भिड़ंत बड़े पर्दे पर देखने लायक होने वाली है. अर्जुन को इस फिल्म में दिव्या दत्ता का सतह मिल रहा है, जो अपने ग्रे शेड्स के किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं. दिव्या को एक ऐसे अवतार में देखा जाएगा, जो उनकी अभिनय क्षमता के एक अनदेखे पार्ट को उजागर करने वाला है.

KANGANA: 'DHAAKAD' TO ARRIVE 1 WEEK EARLY + TEASER... #DhaakadTeaser - starring #KanganaRanaut, #ArjunRampal, #DivyaDutta and #SaswataChatterjee - unveils... #Dhaakad will now arrive on 20 May 2022... Directed by #RazneeshRazyGhai... Produced by #DeepakMukut and #SohelMaklai. pic.twitter.com/DmGuhXrWrt