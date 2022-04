KGF Chapter 2 फेम YASH के फैंस ने तैयार किया एक्टर का पोट्रेट, बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

South superstar Yash Crazy Fan following: साउथ सिनेमा में फिल्मों और स्टार्स को लेकर फैंस का क्रेज अलग लेवल पर देखने को मिलता है. फैंस अपने-अपने फेवरेट सुपरस्टार को दिल से लगाकर रखते हैं. आज साउथ इंडस्ट्री अगर दुनियाभर में नाम कमा रही है और करोड़ों की कमाई साउथ फिल्में कर रही हैं तो उसमें फैंस का भी बहुत योगदान है. जैसे हाल ही में एक ऐसा उदाहरण साउथ के फैंस ने सेट किया है जिसके बारे में सुन किसी के भी होश उड़ जाएं. साउथ सुपरस्टार यश की मूवी KGF Chapter 2 रिलीज होने वाली है. लेकिन फिल्म तो रिलीज से पहले ही एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) बना रही है. अब इस बार फिल्म ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और इसमें पूरा योगदान फैंस का ही है.

यश के फैंस ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जब केजीएफ चैप्टर 1 (KGF Chapter 1) रिलीज हुई थी तभी से एक्टर यश की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी. हिंदी ऑडियंस समेत वे दुनियाभर में पॉपुलर हो गए. अब उनकी इस सुपरहिट फिल्म का दूसरा पार्ट आने जा रहा है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है. ऐसे में फैंस भी इस मूवी का स्वागत खास अंदाज में कर रहे हैं. अब यश (Yash) के फैंस ने अपने सुपरस्टार को खास अंदाज में सम्मानित किया है. फैंस ने 23, 400 किताबों की मदद से साउथ एक्टर की सबसे बड़ी पोट्रेट बना दी है.

Big Bigger Biggest!!

We had planned for 120×170ft but it surpassed our expectations... We had to expand it to 135×190ft which covers an area of 25,650 Sqft which is the world record 🌪️@TheNameIsYash#YashBOSS #KGF2 #KGFChapter2 pic.twitter.com/qJf0G0NhrK